Tradición y magia para disfrutar en Porrúa

La localidad llanisca celebra este fin de semana su popular mercado tradicional, que ofrecerá espectáculos para todos los públicos

I. G.

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:23

Música y bailes tradicionales, teatro y espectáculos circenses, animales, artesanía, comida, bebida y, sobre todo, diversión y buen ambiente. Es lo que ofrece este fin de semana la localidad llanisca de Porrúa, que celebra su conocido Mercáu Tradicional.

Esta cita, impulsada por la Asociación Cultural Llacín, alcanza ya su edición número 24, lo que la convierte en una imprescindible en el calendario festivo del verano en Asturias.

La apertura del mercado tendrá lugar el sábado a mediodía y tendrá como pregonero a Héctor Braga, que inaugurará la celebración a las 12.45 horas, aunque ofrecerá su pregón varias veces más a lo largo del fin de semana.

A lo largo de ambas jornadas y hasta las 23 horas el sábado y las 21.30 horas el domingo, se sucederán los pasacalles, los espectáculos musicales y de baile, así como las populares representaciones a cargo de personajes mitológicos y los juegos tradicionales.

