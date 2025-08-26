El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Procesión de La Regalina en el Campo de La Garita, en Cadavedo. J. M. Pardp
Romerías en Asturias

Fiesta de La Regalina: devoción y asturianía se reencuentran en Cadavedo

La popular romería en el Campo de La Garita tendrá lugar el domingo 31 de agosto, pero las actividades festivas se prolongarán desde el jueves 28 hasta el martes 2 de septiembre

I. G.

Martes, 26 de agosto 2025, 12:36

Como cada último domingo de agosto, la devoción y la asturianía volverán a reunirse el próximo día 31 en el Campo de La Garita de Cadavedo (Valdés) para celebrar una de las romerías más populares de Asturias: La Regalina.

La emblemática fiesta comenzará en torno a las 11 horas, cuando decenas de personas, ataviadas con trajes tradicionales, iniciarán en el barrio da Rapa el desfile folclórico hasta el campo. Aquí, a mediodía, tendrá lugar al pregón, recitado en faliecha valdesana.

El baile de la danza prima, la misa y procesión, las actuaciones folclóricas y rifa de los ramos de alfiladas (bollos de pan dulce) animarán la jornada hasta la hora de la verbena.

Aunque el día grande será el domingo, las celebraciones religiosas y lúdicas en honor a la Vigen de Regla se desarrollarán entre el jueves 28 y el martes 2 de septiembre. El jueves comenzará el triduo por La Regalina, el sábado habrá juegos infantiles (11 horas) y verbena (22.30) y el lunes, fiesta de la espuma (17.30 horas), cena en la calle (21.30 horas) y verbena. El cierre de las fiestas tendrá lugar el día 2, con fútbol, reparto del bollo en la iglesia de Cadavedo (22 horas) y verbena.

