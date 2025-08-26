Fiesta de La Regalina: devoción y asturianía se reencuentran en Cadavedo

Procesión de La Regalina en el Campo de La Garita, en Cadavedo.

Como cada último domingo de agosto, la devoción y la asturianía volverán a reunirse el próximo día 31 en el Campo de La Garita de Cadavedo (Valdés) para celebrar una de las romerías más populares de Asturias: La Regalina.

La emblemática fiesta comenzará en torno a las 11 horas, cuando decenas de personas, ataviadas con trajes tradicionales, iniciarán en el barrio da Rapa el desfile folclórico hasta el campo. Aquí, a mediodía, tendrá lugar al pregón, recitado en faliecha valdesana.

El baile de la danza prima, la misa y procesión, las actuaciones folclóricas y rifa de los ramos de alfiladas (bollos de pan dulce) animarán la jornada hasta la hora de la verbena.

Aunque el día grande será el domingo, las celebraciones religiosas y lúdicas en honor a la Vigen de Regla se desarrollarán entre el jueves 28 y el martes 2 de septiembre. El jueves comenzará el triduo por La Regalina, el sábado habrá juegos infantiles (11 horas) y verbena (22.30) y el lunes, fiesta de la espuma (17.30 horas), cena en la calle (21.30 horas) y verbena. El cierre de las fiestas tendrá lugar el día 2, con fútbol, reparto del bollo en la iglesia de Cadavedo (22 horas) y verbena.