Tapia celebra la XXXII Feria Campomar: todas las actividades, día a día

Asistentes a una pasada edición de la Feria Campomar en Tapia.

Tapia de Casariego ha dado el pistoletazo de salida a la XXXII Feria Campomar. Aunque la inauguración oficial no tendrá lugar hasta el jueves 28 (19 horas), habrá diferentes actividades para todos los públicos durante toda la semana. Este martes, por ejemplo, se celebra el Día de la Infancia y durante todo el día tendrán lugar varios talleres y entretenimientos para los más jóvenes. Y mañana, miércoles, será el Día del Bollo, que se repartirá a las 20.30 horas, tras el XXXII Concurso de Escanciadores.

El casi centenar de puestos que ocuparán el centro de la villa durante estos días abrirán de cara a la inauguración oficial del jueves y de viernes a domingo, cuando se desarrollará el grueso del programa, su horario de atención al público será de 11 a 24 horas.

Respecto a las actividades organizadas desde hoy y hasta el domingo, el programa y el horario previstos son:

Martes 26 de agosto: Día de la Infancia 11 -13 horas: inscripciones para la Feria Infantil Solidaria en la Oficina de Campomar (planta baja del Ayuntamiento). Precio solidario: 5 euros por puesto que irán destinados a la Asociación Gandulín.

11.30 - 13.30 horas: taller de juegos tradicionales de madera. Carpa Plaza de la Iglesia.

16 -19.30 horas: Feria Infantil Solidaria. Se podrán intercambiar juguetes, libros, manualidades, etc.

16.30 - 18.30 horas: taller de juegos tradicionales de madera. Carpa Plaza de la Iglesia.

20 horas: espectáculo de Magia 'La Magicleta' con el mago Martín. Plaza Campomar.

22 horas: Noche Joven. Actuación Musical con Geri Fernández & Los Buscavidas. Versiones Pop-Rock de los 80, 90 y 2000. Plaza de la Iglesia.

Miércoles 27 de agosto: Día del Bollo 11 - 12 horas: taller de tintes naturales y velas artesanales. Carpa Plaza de la Iglesia.

11 -12 horas: visita a la rula de Tapia por la Cofradía de Pescadores San Pedro. Se requiere inscripción previa. Las inscripciones para todas las actividades se realizan en la oficina de la Feria o en el teléfono 673921927 en horario de 10 a 11 horas.

17.30 horas: XXXII Concurso de Escanciadores. Plaza del Ayuntamiento.

20.30 horas: reparto del bollo y sidra Solleiro. Plaza del Ayuntamiento. Vales a la venta por 5 euros en la Oficina de Turismo (10 -14 horas y 16 - 20 horas). Actuará la banda de gaitas Marino Tapiega.

22 horas: concierto de Mar Aberto de Foz. Plaza de la iglesia.

Jueves 28 de agosto 11- 12 horas: visita a la rula de Tapia por la Cofradía de Pescadores San Pedro. Se requiere inscripción previa.

11 -13 horas: taller de Iniciación a la Cerámica. Plaza de la iglesia. Se requiere inscripción previa.

12 - 13 horas: visita guiada a la Finca El Cabillón (Campos). Se requiere inscripción previa.

19 horas: inauguración oficial de la XXXII Feria Campomar. Con la participación de la Banda de Gaitas Marino-Tapia. Plaza del Ayuntamiento.

20 horas: charla 'Aves marinas comunes en Asturias', por Manuel Fernández Pajuelo. Auditorio de la Casa de Cultura.

22 horas: actuación musical Noche Sabinera a cargo del cantautor, guitarrista y percusionista José Taboada. Plaza de la iglesia.

Viernes 29 de agosto: Día de la Huerta 11 horas: Visita guiada a la Finca de Arándanos Ecológicos Campos de Herminia (Campos). Se requiere inscripción previa.

11 horas: Taller de conservas y cocina con frutas y verduras de temporada. Se requiere inscripción previa. Carpa de la plaza de la iglesia.

13 horas: Cata de vinos de Cangas. Plaza del Ayuntamiento. Se requiere inscripción previa.

17 horas: Taller infantil 'Realizamos nuestra maceta'. Plaza del Ayuntamiento.

18 horas: Entrega de premios del Concurso de huertos Campomar y de la XLVI Quincena Deportiva 'Selín'.

19 horas: 19 horas: degustación de requesón en el expositor de Quesería Abredo y cata de miles de Asturias en la carpa de la plaza del Ayuntamiento.

19.30 horas: entrega del 'Requesón de Honor 2025' a Carpintería Méndez. Plaza de la iglesia.

20.30 horas: presentación del poemario 'Alma y corazón enraizados' de Cristina Martínez García. Auditorio de la Casa de Cultura.

22 horas: Actuación del Grupo Cum Laude. Plaza de la iglesia.

Sábado 30 de agosto: Día del Campo 11 horas: Demostración de Mayega tradicional. Explanada del polideportivo.

11 horas: I Mostra del Pastor del Oso y razas autóctonas. Exposición de razas autóctonas asturianas y mastines. Carpa instalada frente al polideportivo. La inauguración oficial será a las 13 horas.

11.30 horas: Taller infantil 'Elaboración de pulsera de la amistad'. Para menores de 3 a 12 años. Plaza del Ayuntamiento. Se requiere inscripción previa.

12 horas: Homenaje a los hombres y mujeres del Campo. Jesús Loza Pérez (Cada d'A Roda, en Serantes) y María Luisa Iglesias Fernández (Bella de Casa El Cruceiro, en Serantes). Plaza del Ayuntamiento.

16 horas: visita guiada a la granja de alpacas 'La Pomposa', en Mántaras. Se requiere inscripción previa.

17 horas: taller de Quesería y productos lácteos. Se requiere inscripción previa. Plaza de la iglesia.

20.30 horas: conferencia 'La tragedia del pesquero Ramona López (el 7)' por María Begoña Méndez Loza. Auditorio de la Casa de Cultura.

22 horas: actuación del grupo Mariachi Hiapanoamérica.

Domingo 31 de agosto: Día del Mar 10 horas: oración y ofrenda floral en recuerdo de los marineros fallecidos. Balcón de la Cofradía de Pescadores.

12 horas: homenaje a los hombres y mujeres del mar. José Fernández Rodríguez (Pepe de Sergio, de Tapia) y Elvira Erigoyen Pérez (Elvirita del Costureiro, de Tapia). Plaza de la iglesia.

12 - 14 horas: degustación de mini rollo de bonito del Norte con pisto.

13.15 horas: sesión vermú con la coral San Antonio de Gijón. Plaza de la iglesia.

17 horas: demostración de nudos marineros y artes de pesca. Plaza de la iglesia.

17 horas: taller infantil 'Atrapasueños marineros'. Plaza del Ayuntamiento.

20 horas: clausura de la Feria Campomar, con actuación de la banda de gaitas Marino Tapiega. Plaza del Ayuntamiento.

22 horas: actuacdión de Viti Gutiérrez. Plaza de la iglesia.