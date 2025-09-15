El XV Salón Internacional de les Sidres de Gala se celebrará del 25 al 28 de septiembre en Gijón

Presentación de la XV edición de SISGA esta mañana en la Casa Paquet.

Dar mayor visibilidad a la sidra y a la cultura asturiana entre el público extranjero, acercar al consumidor local a la producción internacional y las elaboraciones asturianas que van más allá de la sidra tradicional y, al mismo tiemo, fortalecer tanto los lazos comerciales como la cooperación entre los profesionales sidreros de distintos lugares del planeta. Estos son los objetivos que persigue el Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA) que celebrará su decimoquinta edición en Gijón del 25 al 28 de septiembre.

El acto principal del evento será la asamblea anual de Cider Cities, que se celebrará el viernes 26 de septiembre. Para el público general, habrá una prueba abierta en el Palacio de Congresos, en el recinto ferial Luis Adaro. Se celebrará el sábado, 27 de septiembre, en el horario de 11 a 15 horas y de 16.30 a 20 horas. Este año, además coincidirá con Agropec. A excepción de esta actividad, la programación está diseñanda principalmente para especialistas del sector.

Por ello, el evento se complementará con propuestas previas y posteriores al congreso, con el propósito de poner en contacto a los visitantes con productores locales y de facilitarles un itinerario adaptado a sus intereses. Así, los asistentes podrán adentrarse con mayor profundidad en la sidra, la gastronomía y la cultura asturianas mediante iniciativas como la Ruta'l Quesu y la Sidre, visitas a llagares, sidrerías o pumaradas, entre otras opciones.

El encuentro contará con la presencia de llagareros de tres continentes. Aunque el grupo más numeroso es el europeo también acudirán representantes de Asia y América.

Programación del Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA)

Jueves, 25 de septiembre Inauguración y cata inaugural del llagar invitado Stonewell (Irlanda). En el Hotel Zentral Rey Pelayo (10.30).

Comida en Sidrería Amandi y visita al Llagar Cortina (Villaviciosa)

Visita al Museo de la Sidra (Nava)

Mesa redonda: 'Turismo vinculado a la sidra y la manzana'

Degustación de vermús y compuestas de sidra

'De chigres por Xixón'. Itinerario por varias sidrerías emblemáticas de la ciudad.

Viernes, 26 de septiembre Constitución del Jurado Internacional. En el restaurante Finca El Duque (9.30).

Visita al Jardín Botánico Atlántico.

Visita al Muséu del Pueblu d'Asturies

Asamblea anual de Cider Cities (Cámara de Comercio de Gijón).

Comida en restaurante Finca El Duque.

Visita al Museo de la Minería

Sábado, 27 de septiembre Prueba abierta al público en el Palacio de Congresos de la Feria Internacional de Muestras de Asturias en horario de 11 a 15 y de 16.30 a 20.00 horas, y que este año, además, coincidirá con AGROPEC.

Espicha de xermandá en el Llagar Castañón

Domingo, 28 de septiembre Brunch de gala y entrega de premios SISGA. Restaurante Finca El Duque.