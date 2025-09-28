Siero organiza la actividad Paseos por la Naturaleza por Lugones y La Pola

A. F. G. Siero Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:02 Comenta Compartir

El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios de Siero, Jesús Abad, ha presentado la actividad Paseos en la Naturaleza, organizada por el Patronato Deportivo Municipal dentro de su programa de actividades en el medio natural para el último trimestre del año. La iniciativa, que se celebrará el domingo 5 de octubre en La Pola y el domingo 12 en Lugones, está dirigida al público en general y consistirá en un recorrido guiado por los entornos rurales de ambas localidades. Durante la ruta, miembros de la asociación medioambiental Biodevas explicarán a los participantes los aspectos más relevantes de la flora y fauna local. Ambas rutas comenzarán a las 11 horas, con una duración de dos horas.

La actividad es gratuita y dispone de 30 plazas en cada turno. Las inscripciones se podrán realizar en el polideportivo nuevo de La Pola; las fechas de inscripción serán los días 29 y 30 de septiembre para abonados del patronato y los días 1, 2 y 3 de octubre para no abonados. Para la ruta de Lugones, las inscripciones estarán abiertas los días 6 y 7 de octubre para abonados y los días 8, 9 y 10 de octubre para no abonados.

El concejal dijo que «se trata de una propuesta accesible para todos los públicos, ya que los recorridos no son exigentes y no requieren una especial condición física, únicamente acudir con ropa y calzado adecuados. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza, aprender sobre nuestro entorno y compartir un momento diferente en compañía».