¿Qué hacer este viernes en Asturias? Elenco protagonistas de '7 años', obra teatral que hoy se representa en Avilés. Estas son las alternativas que te proponemos para disfrutar del viernes en Asturias

Teatro en Avilés: '7 años'

Esta tarde, a las 20.30 horas, en el Auditorio del Centro Niemeyer de Avilés

Cuatro personajes se reúnen en su lugar de trabajo fuera de su horario laboral. El fisco les ha pillado y es cuestión de horas que la policía entre en la empresa a detener a los cuatro. Según sus abogados, la mejor opción, tanto para ellos como para la empresa, es que uno de los cuatro se entregue y asuma la responsabilidad de los delitos cometidos, algo que le llevará a pasar siete años en prisión. La solución no les parece mal, pero lleva un inconveniente implícito... ¿Quién asume la culpa? ¿Cuál es el precio de pasar casi una década entre rejas? No recomendado para menores de 15 años. Precio: 23 euros.

Novela de premio en Gijón

Esta tarde, las 19.30 horas, en el salón de actos de la Escuela de Comercio

El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago se impuso en la 40 edición del Premio Tigre Juan de Narrativa, organizado por la Asociación Tribuna Ciudadana, con la novela 'Años de mayor cuantía', la cual presta en Gijón esta tarde. Es una autobiografía sentimental y, al tiempo, una pequeña historia de la política de España. Presenta el poeta José María Castrillón. Entrada gratuita.

Mauro Rossi y la Ocas

Hoy, 20 horas, en la Casa de Cultura de Mieres

El que fuera con 25 años concertino en La Scala de Milán y después de la Orquesta Nacional de España, inicia su carrera como director sin abandonar el violín. Ahora se pone por segunda vez al frente de la Orquesta de Cámara de Siero para dirigir un programa del clasicismo musical. Sonarán, entre otras obras, 'Obertura de Las bodas de Fígaro', de Mozart, y 'Sinfonía n.º 2 en re mayor, op. 36', de Beethoven. Duración: 80 minutos. Gratis.

Música

Concierto clásico en Oviedo

Hoy, 20 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, con Adolfo Gutiérrez Arenas de solista. El programa incluye: 'Ma mère l'Oye', de Ravel; 'Concierto para violonchelo', de López-Estelche (estreno ) y 'Variaciones sobre un tema original para orquesta, op. 36 'Enigma'', de Elgar. Dirige Rossen Milanov. 22 / 19 euros. Una hora antes, en taquilla, se venden con 15% de descuento.

Toundra actúa en Gijón

Esta noche, la Sala Albéniz acoge el concierto de Toundra, banda que acaba de sacar el quinto disco de su carrera, 'Vortex. Aquí lo presentan. La puertas se abren a las 21 horas y poco después actúa El Altar del Holocausto. A las 22.15 horas, turno para Toundra. Precio de la entrada anticipada: 16 euros.

Jóvenes formaciones asturianas actúan en Gijón

Hoy, a las 20 horas, y mañana, a las 19 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto, actúan jóvenes formaciones asturianas para mostrar en directo el trabajo realizado en los Talleres de Producción Musical 2018. Hoy, turno para Rubén Figaredo, Como pez en el agua y Tape. Mañana le llegará a Vezos Astures y a Pablo X. Suárez y Dudu García. Gratis.

¿Conoce la historia del rock?Es la banda sonora de Gijón

Hoy y mañana, a las 20.30 horas, el Teatro Jovellanos acoge 'History of rock', un espectáculo impactante que abarca desde los orígenes del rock and roll, allá por los años 50, hasta nuestros días. Supone un viaje apasionante por los temas míticos de más de 40 bandas y músicos: Elvis, The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Guns and Roses, Queen, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Dire Straits o U2. Duración: 180 minutos. 28 / 38 €.

Cine

Documental de robos y atracos, en Cangas del Narcea

Hoy, a las 20 horas, en el Teatro Toreno, se proyecta 'Apuntes para una película de atracos', de León Siminiani. Este director siempre soñó con hacer una película de atracos. Manda una carta a la cárcel al Robin Hood de Vallecas, el líder de la banda de las alcantarillas. Este le responde... Entrada gratuita. 85 minutos.

Artes escénicas

'Mi querida Maribel' por partida doble en Pola de Laviana

Hoy, a las 20 y 22.30 horas, en la casa de cultura, se representa 'Mi querida Maribel', una historia real de amores y desamores, de éxitos y fracasos, de alegrías y tristezas. Es la vida de Máximo Valverde junto a Isabel Pantoja. 10 euros.

Otros

Presentación del libro 'Nudo de venas' en el Cidan

Hoy, 20 horas, en sitio de Pola de Laviana, se presenta el libro 'Nudo de venas' (Suburbia Ediciones), de Laura Fjäder. Entrada libre.

Encuentro poético en Gijón

Hoy, a las 20 horas, en la sala de conferencias del Antiguo Instituto, encuentro poético con Luis Javier Pinar, autor de 'Bocetos para un autorretrato' y 'Manual para malos comensales'. Gratis.

Cuentacuentos en Oviedo

Hoy, 18 horas, en la Biblioteca de La Granja del Campo San Francisco, los niños descubrirán qué tiene 'El puchero de la señora Emilia' gracias a una divertida sesión de cuentacuentos. Gratuita.

Cazuelas gourmet en Laviana

Una quincena de establecimientos de Laviana participan en las VI jornadas Cazuelas del Gourmet. Sirven sugerentes elaboraciones. Precio: 3 euros. Hasta el domingo.

Exposiciones

'Los caprichos' de Goya se muestran en el Centro Valey

Hasta el 23 de marzo, en las salas 1 y 2 del centro de Castrillón, se exponen 'Los caprichos' de Goya. Se trata de una serie de 80 grabados que representa en su conjunto una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo de la nobleza y del clero. Empleó aguafuerte y aguatinta y consiguió líneas perfectas. Entrada gratuita.

Juan Falcón expone en el CCAI

'ERA _ átomos resignificados' es el título de la exposición que Juan Falcón muestra en la Sala 1 del Antiguo Instituto de Gijón. Se trata de un campo de experimentación táctil, visual y conceptual que hace al espectador transitar de lo natural a lo analógico y viceversa. De lunes a viernes de 18 a 21 horas, sábados de 11 a 14 y de 18 a 21 y domingos de 11 a 14 h. Gratis.

El Bellas Artes, en La Caridad

La pinacoteca de Oviedo alberga varias muestras temporales estos días ('Artes industriales y decorativas' y 'Portrait'), además de su gran colección permanente. Horario: de martes a viernes de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados de 11.30 a 14 y de 17 a 20, y domingos y festivos de 11 a 14. Gratis. Hasta el 27 se puede ver la muestra 'Estampas de Francisco de Goya en el Museo de Bellas Artes' en el Complejo Cultural As Quintas de La Caridad.

La historia de Ensidesa se muestra en Ribadesella

Hasta el 31 de enero, en la casa de cultura riosellana, se muestra 'Ensidesa 1950, el nacimiento de un gigante'. Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 12 a 14.

Dos muestras en Laboral (Gijón)

Laboral Centro de Arte acoge la II muestra Lab<20 y 'Ctrl.+Alt.+Del. [fuerade]', proyecto de Mario M. Martínez. Horario general del centro: miércoles, jueves y viernes de 10 a 19 horas y sábados, de 12 a 19 h. Precio: dos euros.

Historia local, en Gijón

'Gijón bajo las bombas / Xixón so les bombes', la exposición sobre el bombardeo indiscriminado de la ciudad por mar y aire, vuelve a exponerse en la Biblioteca Jovellanos. De lunes a viernes de 9 a 20.45 horas, sábados de 10 a 13.45 y de 16 a 19.45 y domingos y festivos de 10 a 13.45 horas. Hasta el 31 de marzo. Gratis.

¿Quién es Shadi Ghadirian?

Lo muestran en AvilésEn el vestíbulo del Auditorio del Niemeyer, permanece abierta la exposición 'Shadi Ghadirian. Como todos los días'. Se trata de una retrospectiva que incluye imágenes que representan a las mujeres iraníes en marcado contraste con la forma en la que los occidentales las retratan. Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Precio: 4 euros.

Historia de Cangas de Onís

La casa de cultura canguesa acoge el photo-essays de Ariadna Comas 'Gran Hotel Pelayo, ayer/hoy'. Entrada gratuita.

