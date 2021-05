«Al 15-M le debemos la capacidad de autoorganización»

Rubén Rosón estudiaba Medicina en Oviedo cuando el país comenzó a bullir en las calles, en torno a un movimiento cívico que reclamaba cambios profundos en la sociedad. Él ya tenía experiencia en los movimientos sociales, con su implicación en defensa de la educación pública, pero lo que vino con el 15-M fue mucho más de lo que se podía esperar. «Fue un momento muy bonito de conexión y explosión de la sociedad», explica el ahora médico y concejal de Somos en Oviedo.

Rosón se implicó activamente en aquel movimiento: durmió en La Escandalera, se metió de lleno en la organización de los actos que se desarrollaban en Oviedo y participó en numerosos grupos de trabajo creados en aquellos días. Para poder participar en todas las iniciativas surgidas a raíz de una iniciativa que quería cambiar España, tuvo que ejecutar una pequeña acción que marcaba también aquellos tiempos: abrirse una cuenta en Facebook. «Aún quedan muchas cosas de todo aquello, muchas redes sociales que se crearon allí y que se fueron tejiendo a lo largo de los años. Queda mucho contacto social y, sin él, va a ser difícil que salgamos de la actual crisis», señala.

Su camino le llevó luego a la política, pero una de las cosas que más valora de aquel momento fue haber descubierto que no estaba solo en su visión del mundo. «Aquello sirvió para encontrarse con mucha gente que compartía ideas y no se conocía. De allí surgieron muchos lazos».

Sofía Castañón siguió un camino parecido. Su activismo estaba antes de 2011 más ligado a la cultura, y la explosión del 15-M le sirvió para «reconocerse» en otras personas, participando en muchas de las actividades organizadas en Gijón y sumándose a las de otros lugares. «Es importante no caer en la nostalgia. El espíritu de aquel tiempo tiene la misma vigencia hoy en día. Es una mirada de impugnación de las políticas neoliberales, la mirada que se proyecta sobre la juventud, sobre los movimientos sociales», reivindica.

Logros

Como grandes logros, Sofía Castañón, ahora diputada en el Congreso por Unidas Podemos, destaca los movimientos sociales que crecieron al calor del 15-M: «La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las mareas, las movilizaciones de diferentes sectores... Al 15-M le debemos la capacidad de autoorganizarnos», destaca.

Como Rosón, la diputada señala el «encuentro con la gente con las mismas preocupaciones que tú y con la que no habías hablado» como una de las mejores experiencias del movimiento. «Reivindicamos la participación política en cualquiera de sus formas y como nos diese la gana», sostiene.

Para Tania González, concejala de Cambia Avilés, el 15-M fue «un acontecimiento histórico que cambió el sentido común de la mayoría del país. Sin él no se explicarían todos los cambios sociales», sostiene. «Hizo que mucha gente eligiese tener un sistema político más democrático, una ampliación de los derechos sociales, una mejora de los servicios públicos. Eso ha cambiado definitivamente».

El ex portavoz de Podemos en la Junta, Emilio León, cree que las causas del movimiento siguen vivas. «Por la herida de la que fue síntoma el 15M sigue saliendo política a borbotones, no siempre del mismo color». El que fuera cabeza de cartel en Asturias en el momento de máximos resultados del partido, sostiene que este hecho se da «muy a pesar de quienes quieren enterrar ese ciclo, para inaugurar el inverso, y también de quienes lo conmemoran para no tener que rendir cuentas frente a él».