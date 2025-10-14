El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. EFE

Abren expediente al juez Velasco por comparar a Irene Montero con una «cajera de Mercadona»

La Comisión Permanente del CGPJ, con el voto en contra de los vocales conservadores, ordena incoar diligencias disciplinarias por falta grave de desconsideración

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 14 de octubre 2025, 14:15

Comenta

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes ordenar al magistrado instructor de la acción disciplinaria iniciar un expediente ... al magistrado Eloy Velasco, integrante de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Le atribuyen una infracción prevista en el artículo 418.5 de la ley orgánica, relativa a una falta grave de desconsideración (conlleva multas en casos menos graves), en relación con las manifestaciones realizadas por Velasco en noviembre de 2024 en un foro de debate en las que señaló a la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero por la llamada ley del 'solo sí es sí'.

