El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
José Manuel Albares saluda este miércoles a Emmanuel Macron durante la cumbre de París. AFP

El acuerdo para la paz en Gaza no relaja la tensión entre Israel y España

Díaz matiza y se une a Sánchez en celebrar las conversaciones entre Tel Aviv y Hamás mientras Podemos pide «mantener la presión»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:54

Comenta

El principio de acuerdo alcanzado este miércoles entre Israel y Hamás para la paz en Gaza no ha aflojado la tensión diplomática que ... separa a Tel Aviv y Madrid desde el reconocimiento del Estado Palestino por parte del Gobierno de España en mayo del año pasado. Tras calificar de «inhumana» la elección el martes, cuando se cumplía el segundo aniversario de los atentados del 7 de octubre de 2023, como fecha para votar el embargo de armas al Estado hebreo –finalmente se aprobó un día más tarde–, el ministro de Exteriores delEstado hebreo, Gideon Saar, cargó contra la presencia de Pedro Sánchez en la cumbre organizada este miércoles por el presidente francés, Emmanuel Macron, en París. «La presencia de gobiernos hostiles como el de Sánchez es indignante», zanjó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  3. 3 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  4. 4 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  5. 5 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  6. 6 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  7. 7 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  8. 8 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  9. 9 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  10. 10 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras amenazarla con unas tijeras en el cuello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El acuerdo para la paz en Gaza no relaja la tensión entre Israel y España

El acuerdo para la paz en Gaza no relaja la tensión entre Israel y España