El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Una mujer israelí se hace una foto con un hombre disfrazado de Donald Trump en Tel Aviv para festejar el acuerdo. AFP

Así es el calendario para que las armas callen en la Franja

El Gobierno israelí aprueba este jueves el acuerdo con Hamás, el ejército deberá replegarse en 24 horas y se espera a Trump el domingo en Jerusalén para pronunciar un discuso ante el Parlamento

M. Pérez

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:55

Comenta

Tras el anuncio de que Israel y Hamás ultimaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y devolver a los rehenes a ... sus hogares, aún quedan numerosos pasos por dar para implementar el acuerdo por fases.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  4. 4

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  5. 5 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  6. 6 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?
  7. 7 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  8. 8 El conductor pillado a 237 kilómetros por hora en la A-8 batió el desafortunado récord de velocidad máxima registrada en Asturias
  9. 9 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  10. 10 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Así es el calendario para que las armas callen en la Franja

Así es el calendario para que las armas callen en la Franja