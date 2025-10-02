El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Eneko Goia, alcalde de San Sebastián D.V

El alcalde de San Sebastián anuncia que renuncia a su cargo dos años antes de que acabe la legislatura

Como posible sustituto suena en las quinielas Jon Insausti, concejal de Cultura, Euskera y Turismo

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:42

Comenta

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, dejará la Alcaldía tras el pleno del Debate del Estado de la Ciudad que se celebrará el próximo ... 16 de octubre y por lo tanto no se presentará a la reelección como aspirante del PNV en las elecciones municipales previstas para 2027. Según ha adelantado este periódico, el primer edil donostiarra va a renunciar al cargo en los próximos días, por lo que no aspirará a un cuarto mandato, lo que abre la vía para un relevo en la candidatura del partido jeltzale.

