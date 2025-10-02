El alcalde de San Sebastián anuncia que renuncia a su cargo dos años antes de que acabe la legislatura

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, dejará la Alcaldía tras el pleno del Debate del Estado de la Ciudad que se celebrará el próximo ... 16 de octubre y por lo tanto no se presentará a la reelección como aspirante del PNV en las elecciones municipales previstas para 2027. Según ha adelantado este periódico, el primer edil donostiarra va a renunciar al cargo en los próximos días, por lo que no aspirará a un cuarto mandato, lo que abre la vía para un relevo en la candidatura del partido jeltzale.

Goia, al frente del Ayuntamiento de San Sebastián desde 2015 ha comparecido esta mañana junto a su grupo municipal para dar cuenta en primera persona de esta decisión. «Es una decisión que tomé hace tiempo. Creo que son buenos los ciclos y hacer un buen relevo y de forma ordenada. Estos días he buscado entrevistas que he dado y he buscado una reflexión que le dije a un periodista cuando me preguntaba si pensaba ser un alcalde eterno y dije 'no'. Siempre he tenido claro que tenía que tener un principio y un fin. Siempre he pensado en que tenían que ser diez años«, ha explicado.

En su breve intervención, a la que ha seguido un turno de preguntas, Goia ha explicado que «siempre hay razones para seguir pero la inercia es peligrosa. El proyecto de ciudad es lo importante y el equipo de gobierno lo está haciendo muy bien».

Como posible sustituto suena en las quinielas Jon Insausti, concejal de Cultura, Euskera y Turismo. Aunque será la ejecutiva de Gipuzko Buru Batzar (GBB) quien tome la decisión final.

En los círculos políticos de la ciudad ya se llevaba tiempo especulando con esta noticia debido al desgaste que supone la gestión municipal y que ya se plasmó en las últimas elecciones municipales del 2023, cuando Goia venció por la mínima con un apreciable descenso de votos.

En coalición con el PSE-EE durante todos sus mandatos, Goia recuperó en 2015 la Alcaldía de San Sebastián para el PNV tras cuatro años en los que gobernó EH Bildu y el largo periodo del socialista Odón Elorza al frente del consistorio. Ahora, Goia renunciará a la Alcaldía para dar paso a un relevo en el partido jeltzale.

Entre sus principales hitos como alcalde de la ciudad está la compra de los terrenos de los Cuarteles de Loiola con los que se prevé la construcción de 1.700 viviendas protegidas.