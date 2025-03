Ampliar Álvarez-Cascos, durante su comparecencia en la Audencia Nacional.

Álvarez-Cascos sobre los papeles de Bárcenas : «Esos apuntes no tienen nada que ver conmigo» El ex vicepresidente del Gobierno ha insistido a lo largo del interrogatorio sobre la presunta caja B del PP que sólo los conocía por lo que habían publicado los medios de comunicación y para él no tienen «ninguna significación»