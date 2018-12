Andrea Levy: «El esfuerzo del equipo del PP en Asturias tendrá su recompensa en las candidaturas autonómicas» Andrea Levy. / EFE Exige que el ministro de Interior asuma la competencia de Seguridad en Cataluña y asegura que esta semana comenzarán las negociaciones con Ciudadanos para gobernar en Andalucía LAURA CASTRO Domingo, 9 diciembre 2018, 13:11

El «esfuerzo y el trabajo» demostrado por el equipo del PP en Asturias -liderado por Mercedes Fernández- «tendrá su recompensa en las candidaturas autonómicas». Así lo ha asegurado esta mañana junto a la iglesia de San Pedro en GijónAndrea Levy, secretaria de Estudios y Programas del Partido Popular.

En su comparecencia ante los medios, Levy ha aprovechado para exigir a Pedro Sánchez que intervenga en Cataluña. «Lo que sucedió ayer es gravísimo. Torra inahabilitó a los Mossos para que no actuaran frente a los comandos radicales del CDR que cortaron las carreteras y pusieron en peligro la seguridad de los catalanes», ha asegurado. Por ello, ha reclamado que sea el ministro de Interior quién se haga cargo de la materia de seguridad en Cataluña. «No sé si Pedro Sánchez no se entera o no se quiere enterar de lo que está pasando», ha expresado Levy, quien ha instado al presidente del Gobierno a «dejar de estar permanentemente subido en el Falcon y darse cuenta del desastre que está causando».

Respecto a la situación en Andalucia, Levy ha explicado que el PP ya ha iniciado los contactos con Ciudadanos y comenzarán a negociar esta semana. «El Partido Popular liderará la propuesta de cambio para Andalucía», ha incidido. Y lo hará con la formación naranja como «socio principal», tal y como ha recalcado, aunque «abrirán» su programa de gobierno al resto de fuerzas, entre ellas Vox. «Hay que sumar esfuerzos y tener generosidad política y la tendremos», ha sentenciado.