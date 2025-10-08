Anticipo de la primera entrevista a Mazón tras la dana: «Confío en que la procesión por el Día de la Comunidad sea cívica»

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, concede la primera entrevista a un medio de comunicación desde el 29 de octubre, día de la dana. ... Este periódico publicará mañana, 9 d'Octubre, su contenido y ofrece hoy un adelanto al hilo de la procesión cívica que abrirá los actos del Día de la Comunitat Valenciana. Mazón, en la entrevista, aborda su agenda durante el 29 de octubre, las decisiones que adoptó a lo largo de la jornada, su relación con las víctimas y sus impresiones de la actitud del resto de partidos políticos en relación con la gestión de la riada.

Además, el president ofrece claves sobre la remodelación del Consell -tal y como recoge 'Las Provincias'- que hará pública el 5 de noviembre, la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2026 y el debate sobre el valenciano y el catalán. En este adelanto, aborda principalmente su participación en la procesión cívica de mañana y la críticas a las que ha sido objeto por esta decisión por parte de dirigentes socialistas.

–¿Por qué lleva 11 meses sin conceder entrevistas?

–He atendido a los medios de comunicación habitualmente. Quizá el formato de entrevista sea más pausado y más relajado, y permite explicarse mejor que algunas preguntas a bocajarro que no he dejado de contestar ni de atender. Quizá porque considerábamos conveniente que los hechos hablaran por nosotros, antes que las entrevistas al uso. Y hoy puedo poner bastantes hechos encima de la mesa que a lo mejor no estaban tan claros al principio.

–9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. ¿Qué espera de esta celebración?

–Que sea una procesión cívica, y espero que sea exactamente eso, aunque a algunos no los veo con muchas ganas de que sea así. El Gobierno de la Generalitat y yo mismo pondremos todo de nuestra parte para que sea así. Es el día de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, un día de celebración, y en este caso y a partir de ahora y ya siempre con el recuerdo de una tragedia tremenda.

–Se han escuchado declaraciones de la ministra Diana Morant tildando de provocación su presencia en esa procesión cívica. ¿Se ha llegado a plantear no acudir?

–No, no me lo he planteado. Quien debería replantearse las cosas que dice es la secretaria general del PSPV.

–Es secretaria general y también ministra. ¿Qué le parece que un miembro del Gobierno se exprese en esos términos?

–No ha sido sólo ella, llevamos unos cuantos dirigentes socialistas trabajando estos días en esa línea. El viernes ya lo dije y lo repito: no doy crédito a que una ministra valenciana del Gobierno de España hable así o que diga esas cosas. Y pienso en mi responsabilidad, cosa que hago todos los días. Pienso que lo más prudente es no contestar, incluso lo mejor y lo más adecuado. Porque hay veces en que hay palabras, frases o intenciones que no necesitan que nadie más las interprete, creo que se interpretan solas. Y la gente las sabe interpretar.

–¿Teme que se produzca algún acto violento?

–Confío en que la Delegación del Gobierno y los responsables de seguridad cumplan con su trabajo, como siempre.

–¿Esta sucesión de declaraciones forma parte de una campaña del PSOE para calentar el primer aniversario de la dana?

–Yo veo una línea del PSOE desde el 29 de octubre del año pasado. Unas veces más intensa y con más volumen, pero observo una línea bastante recta, interpretable y clara del PSOE, que culmina estos días con el 9 d'Octubre o en las previas del aniversario de la dana. Y es la misma línea que estamos viendo del PSPV durante todos estos meses. No veo novedad, veo incremento de decibelios, no sé bien por qué.

–Dice que confía en que la Delegación del Gobierno cumpla con su trabajo. ¿Pero usted se siente seguro?

–No soy experto en seguridad y no sé si contestando a esa pregunta puedo provocar un efecto llamada, no ya por mi seguridad sino por la de la procesión, la Senyera y la gente que es lo importante, gente que libre y voluntariamente quieran estar allí sintiéndose valencianos. No creo que mis propios sentimientos sean lo importante. Lo que espero es que todo el mundo cumpla con su obligación, con su deber cívico. En esa esperanza estoy. No seré yo quien tenga que dar cuenta de no asumir esa responsabilidad.

–¿La delegada del Gobierno le ha dado garantías de que su integridad física no corre peligro?

–Se están produciendo una serie de reuniones de seguridad previas, con el conseller de Interior, y estamos a disposición de lo que se nos quiera trasladar. No estoy yo tanto en clave personal, pero sí que veo las llamadas que se hacen y las directrices que se dan. Y le digo que no tengo palabras.

–¿Ha hablado usted con la delegada, Pilar Bernabé?

–No, sobre esta cuestión no.

–¿Le consta que miembros de los CDR catalanes, que protagonizaron incidentes muy graves en 2017 tengan previsto acudir a este 9 d'Octubre?

–No hago seguimiento de esas cosas personalmente, pero sí que hemos visto a través de redes sociales una serie de llamadas y convocatorias sorprendentes, no sé si de los CDR o no. Pero entiendo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad, y los que tengan que estar vigilando esta cuestión, que la vigilen. Comprendo que el PSOE quiera hablar única y exclusivamente de Carlos Mazón, pero esta no es la procesión de Carlos Mazón, es la procesión de todos los valencianos, de la Senyera que es nuestra bandera. Y es una procesión cívica. Y también vamos a dar una imagen como pueblo, como sociedad y como partidos políticos. Y eso está presente en la inmensísima mayoría de las valencianas y los valencianos que van a acudir a encontrarse con su bandera.

–¿Le preocupa o le alegra la previsión de lluvias torrenciales para el jueves?

–Me da igual. Si hay que coger paraguas, se coge. Y si no llueve, iremos sin paraguas. Esa es toda la diferencia.

–Cuando llegue a casa después y se quite el traje de presidente del Consell, ¿con qué sensación le gustaría irse a dormir?

–Con que ha sido un procesión cívica y es una sensación que creo que comparto con una inmensísima parte del pueblo valenciano.