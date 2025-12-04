La Audiencia de Madrid tumba la imputación de Peinado al delegado del Gobierno Revoca la admisión a trámite de la querella de Vox contra Francisco Martín por un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez', revocar la admisión a trámite de la querella ... presentada por Vox al actual delegado del Gobierno en la comunidad, Francisco Martín, por un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno. En consecuencia, los tres magistrados de la Sección 23 corrigen la decisión del magistrado de investigar a Martín por su pasado como secretario general de Presidencia y, por lo tanto, superior jerárquico de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez.

Peinado aceptó una querella de Vox, acusación popular en la causa, en mayo pasado y Martín, que se acogió a su derecho a no declarar cuando compareció en el juzgado, ha estado cinco meses imputado hasta la resolución conocida este jueves, pese a que la misma está datada a 4 de noviembre. Los recursos por lo tanto de la Abogacía del Estado, en defensa del delegado del Gobierno, y de la Fiscalía, que no acusa en este procedimiento, han sido admitidos ahora por la Audiencia Provincial entre duros reproches a la instrucción del juez.

