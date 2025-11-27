La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas

Siete años y medio de cárcel y multas por valor de 15 millones de euros. La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente del CD Badajoz ... y excandidato a la Alcaldía de Badajoz Joaquín Parra dentro de la trama de fraude de hidrocarburos del grupo Hafesa, conocida como la operación Drake, en la que es fue detenido solo unas semanas antes de desembarcar en el club pacense. La Fiscalía pedía inicialmente para el 26 años de cárcel.

La sala considera probado que una red de empresarios aprovechaba las «peculiaridades del comercio de hidrocarburos», que permite la exención del IVA al importar el producto que se ha adquirido a empresas y brókeres internacionales mientras se encuentra en el depósito franco. Hafesa utilizaba esos depósitos fiscales, como DBA Bilbao Port, CLH o Sesicar, para evitar pagar las cuotas de IVA al vender el diésel a empresas distribuidoras, que actuaban supuestamente como testaferros, entre los ejercicios de 2016 a 2019. La cuantía defraudada asciende a los más de 154 millones de euros.

Badajoz supo que Joaquín Parra estaba implicado en esta trama en julio de 2021, cuando fue detenido por segunda vez en otra investigación distinta sobre el fraude de hidrocarburos. En ese caso pasó un año en prisión preventiva y perdió su cargo como presidente del CD Badajoz. Ese juicio aún está pendiente de celebrarse en Málaga y podría suponer una segunda condena para Parra e incluso consecuencias fiscales para el equipo de fútbol.

Sentencia de la Audiencia

La sentencia de la Audiencia Nacional condena al empresario sevillano a tres años de prisión por pertenencia a organización criminal, a dos delitos contra la Hacienda Pública que suponen dos años más cada uno y a otros seis meses por blanqueo de capitales.

Se considera probado que Parra realizó dos operaciones en 2018 y 2019 a través de la empresa Nafta, con la que dejó de pagar 2,8 millones de euros de impuestos.

Por estas dos operaciones se le condena a multas de 11.191.920,88 euros (2018) y 3.015.819,8 euros (2019) y también deberá abonar una multa de 1,1 millones por blanqueo de capitales. La Audiencia acuerda el decomiso del vehículo Tesla matrícula adquirido por Joaquín Parra a través de Carburantes Nafta.

Sin embargo el empresario ha sido absuelto de los delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a Jadash Petroleum SL.

Fraude millonario

El fallo establece que Joaquín Parra Páez es el propietario de Carburantes Nafta y, con la ayuda de otro empresario, integro esta empresa en el grupo Hafesa. En el juicio, que se celebró el pasado mes de septiembre, el empresario negó este hecho y afirmó que no había descapitalizado su empresa.

Entre otras pruebas en su contra la sentencia destaca llamadas telefónicas grabadas. En una Parra «expresa miedo de que la situación se ponga fea porque no se está pagando el IVA». En otra conversación «reconoce una gran deuda de IVA y está dispuesto a sacrificarse y perder algo», indica el fallo judicial.

Además de Parra, otros 13 empresarios han sido condenados, algunos a penas de 16 o incluso 19 años de presión. La Audiencia Nacional considera que el cabecilla era el empresario vasco Alejandro Hamlyn, que se encuentra huido de la justicia. En concreto Hamlyn permanece fugado en Dubái desde que comenzó el juicio, el pasado mes de julio. Se dictó orden de busca y captura contra él y se encuentra en rebeldía, aunque no puede ser juzgado por las penas solicitadas contra él superaban los dos años de prisión.

Entre los condenados también se encuentra el expresidente del Real Murcia Raúl Moro, a quien se le rebaja la pena a dos años de prisión porque confesó tras ser encontrado en México en un bar viendo un partido de la selección española.