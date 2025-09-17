El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El comisario jubilado José Manuel Villarejo. EFE

La Audiencia Nacional rebaja a 13 años la condena a Villarejo y reitera que no cometió cohecho

La Sala de Apelaciones solo castiga al comisario jubilado por descubrimiento y revelación de secretos en las tres primeras piezas juzgadas de la macrocausa tras absolverle de falsedad documental

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:03

La Audiencia Nacional ha condenado al comisario jubilado José Manuel Villarejo a 13 años de cárcel por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de ... empresa y de particulares en las tres primeras piezas de la macrocausa que lleva su nombre. La Sala de Apelaciones, el órgano que revisa los fallos del tribunal juzgador y que está compuesto por tres magistrados, rebaja así en seis años el castigado inicial tras absolver a Villarejo del delito de falsedad en documento mercantil en dos de las piezas enjuiciadas.

