Ayuso, crítica con Abascal: «A la derecha se viene llorado de casa» «Yo llevo dos años recibiendo todo tipo de ataques, de insultos, y tampoco he contado siempre con el apoyo de otros partidos». No pasa nada, ha dicho COLPISA Madrid Viernes, 9 abril 2021, 10:17

Isabel Díaz Ayuso ha contestado al líder de Vox, Santiago Abascal, que ayer criticó a Pablo casado. «A la derecha se viene llorado de casa», ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección en una entrevista en 'Espejo Público'. Unas palabras con las que contesta a las críticas del lider de Vox al presidente del PP por su «solidaridad equidistante» ante los altercados que tuvieron lugar en Vallecas.

«Creo que a la derecha se viene llorado de casa. Yo llevo dos años recibiendo todo tipo de ataques, de insultos, y tampoco he contado siempre con el apoyo de otros partidos. No pasa nada», ha añadido

Además, Díaz Ayuso ha condenado «la forma en la que la izquierda pretende adueñarse de los barrios que dicen obreros, que son los barrios a los que les hubieran cerrado los comercios y les hubieran arruinado todavía más en los meses más difíciles de la pandemia».

Votantes en Usera, en Vallecas y en distritos del sur de Madrid

La Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección ha lanzado un mensaje a los partidos de izquierda al señalar que «se sorprenderían al saber cuantos votantes tenemos en Usera, en Vallecas, en distritos del sur de Madrid y en otros muchos municipios los partidos como Vox, PP o Ciudadanos». Eso sí, Díaz Ayuso ha dejado claro que «yo condeno que esas imágenes no son Madrid y eso no representa», aunque ha defendido que en la región se vive con «seguridad, libertad, apertura de miras». «Si no te gusta la manifestación del otro pues simplemente no vas», ha sentenciado.

Por último, Ayuso ha reconocido que «lo que tienen que hacer todos los partidos que no quieren que la autonomía cambie y que siga siendo el motor económico y solidario que tiene que ser para todos los españoles» es «estar en el mismo bando». Por ello, ella rechaza entrar en confrontación pero sí reivindica su propio proyecto.