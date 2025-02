Ayuso descarta que su victoria ponga en tela de juicio el liderazgo de Casado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, niega que su incontestable victoria electoral en los comicios del pasado 4 de mayo suponga una amenaza para el líderazgo de Pablo Casado en el Partido Popular. «La gente nos compara a Casado y a ... mí, pero él es un pragmático y se da cuenta de que este resultado nos ha dado una nueva dirección. Creo que lo está disfrutando más que sintiendo ningún miedo», afirmó en una entrevista al diario británico 'The Times', publicada en el día en que se celebran los actos institucionales por el Día de San Isidro en la región.

La presidenta madrileña, que despierta la curiosidad de la prensa extranjera por sus medidas para enfrentarse a la pandemia, más laxas que las de otras regiones de España, considera que su victoria electoral no se debió a un movimiento del electorado «de izquierdas o de derechas» y volvió a vincularlo a su lema de campaña: «Se trata de que la gran mayoría de la gente quiere ser libre». Durante la entrevista dice sentirse «halagada» porque la comparen con la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. «Adoro a la gente que no se deja llevar por la corrección política, y eso no es populismo, es ser valiente y tener corazón», asegura, al tiempo que reconoce que su principal inspiración es el «liberalismo español» que, en su opinión, «se remonta a la generosidad de Don Quijote».

Una de las claves principales de la victoria de Díaz Ayuso en Madrid, que se saldó con 65 escaños (a cuatro de la mayoría absoluta), pasó por aglutinar a parte del electorado de Ciudadanos y, en menor medida, de Vox. Por ello cree que la estrategia de su partido pasa por ahondar en la brecha de la reunificación de la derecha, principal lastre para el PP en los procesos electorales desde 2019. «Mi proyecto es recuperar todos los votos que fueron a Vox: conservadores, socialdemócratas, liberales, los inspirados por la humanidad cristiana», señaló.

División por las medallas

Tanto Ayuso como Casado han coincidido este sábado en la ceremonia de entrega de reconocimientos por el Día de San Isidro, patrón de Madrid, a su lado estaba sentado el expresidente del Gobierno, José María Aznar. La ceremonia de entrega de medallas de honor dividió, una vez más, a los partidos de lo bloques políticos. Los parlamentarios de Vox se negaron a aplaudir a la ex alcaldesa de la capital, Manuela Carmena (Más Madrid), mientras que en el caso de otra exregidora, Ana Botella (PP), que también recogió el galardón, desde el PSOE –que había votado 'no' al dicho reconocimiento– lo definieron como «un atropello institucional» por la «venta de viviendas públicas a fondos buitres», expresó la portavoz municipal de los socialistas, Mar Espinar.

Otro momento curioso se vivió cuando la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), se acercó a Carmena para abrazarla y reconoció que había venido «exclusivamente»para verla.