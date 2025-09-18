El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves. EFE

Ayuso, contra la propuesta de Vox de prohibir el velo en lugares público: «¿Qué hago? ¿Les arranco la cabeza?»

«Yo quiero que esas mujeres vayan a clase, que sean formadas y que sean libres, y que se quiten el pañuelo si ellas lo deciden», argumenta la presidenta de Madrid

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:31

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado de la propuesta de Vox en el Parlamento autonómico de prohibir el ... velo islámico en los colegios y en los edificios públicos. Ayuso ha respondido al partido de Santiago Abascal que España «es un país donde cada uno viste libremente, les guste o no». «Siendo Madrid la región que más apuesta por las mujeres libres y valientes me van a decir ahora que les tenemos que arrancar el velo de las cabezas. ¿Qué hago? ¿Les prohibo la entrada a clase? ¿Les arranco la cabeza?», se ha preguntado Ayuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  2. 2 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  3. 3 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  4. 4 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  5. 5

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  8. 8 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  9. 9 De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche
  10. 10 Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ayuso, contra la propuesta de Vox de prohibir el velo en lugares público: «¿Qué hago? ¿Les arranco la cabeza?»

Ayuso, contra la propuesta de Vox de prohibir el velo en lugares público: «¿Qué hago? ¿Les arranco la cabeza?»