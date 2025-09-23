El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Isabel Díaz Ayuso este martes en el hospital Niño Jesús de Madird Efe

Ayuso tras el enjuiciamiento de su novio: «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen»

La presidenta de Madrid recuerda que las acusaciones contra su pareja son de «una época en la que no nos conocíamos»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:31

Isabel Díaz Ayuso no quiso hablar de lawfare, pero anduvo cerca. «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen», aseguró ... la presidenta de Madrid este martes después de conocer la decisión de la juez sustituta Carmen Rodríguez-Medel de abrir juicio oral a su novio, Alberto González Amador, por el supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas, sin esperar a que la Audiencia Provincial resolviera el recurso del imputado y sin aguardar a que el nuevo titular del juzgado se hiciera cargo del mismo.



