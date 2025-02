Aznar aprovecha el homenaje a Ordóñez para arremeter contra el nacionalismo: «Con el PNV cada vez hay más Bildu»

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha aprovechado su intervención en la clausura de la III Escuela Gregorio Ordóñez en San Sebastián para arremeter contra el nacionalismo y el Gobierno de Pedro Sáchez. Ha afirmado que «con el PNV cada vez hay más Bildu, ... no menos» y que «la alianza con el sanchismo no sale gratis. Ya le está pasando factura» al partido que lidera Andoni Ortuzar. Aznar, que en sus primeras palabras en el acto celebrado en la sala Prisma de Tabakalera en presencia de la viuda de Ordóñez, Ana Iríbar, ha reivindicado el legado del teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián asesinado por ETA el 23 de enero de hace 30 años, ha afirmado que es un deber moral «inexcusable» recordar la memoria de todas las víctimas asesinadas por ETA. «No se trata sólo de acompañarlas o de compadecerlas, sino de explicar por qué las asesinaron los que mataron tanto. Es un ejercicio de futuro, porque sólo con plantearlo evidencia una conclusión: es intolerable que los objetivos históricos de ETA puedan orientar el porvenir político del País Vasco», ha expresado.

Aznar, sin embargo, ha pasado directamente al ataque y no ha escatimado en reproches al PNV, al PSE y a Sánchez. Ha remarcado que «el horizonte del País Vasco no puede ser la perpetuación del plato único. Una opción periódica entre PNV y Bildu cada vez más abierta para Bildu». El expresidente ha remarcado que «el PNV es mal refugio ante el ascenso del nacionalismo radical». Según ha dicho, «PNV y Bildu son, ambos, palafreneros del sanchismo. Retales del Frankenstein parlamentario». En su discurso también ha reafirmado el compromiso del PP con la unidad de España y la defensa del modelo autonómico dentro del marco constitucional.

El expresidente español ha manifestado que «hace falta, urgentemente, una alternativa. La que las circunstancias demandan. La que el PP vasco representa. La que Gregorio defendió con su propia vida». En su discurso ha preguntado «¿dónde están los réditos para el País Vasco de apoyar a Sánchez? Lo que sí sabemos es que la alianza con el sanchismo no sale gratis». Ha puesto así el acento en «la mala gestión económica» del PNV destacando «una menos que discreta gestión de la pandemia, declive económico cada vez más notorio y un absentismo laboral inédito». «El País Vasco no va bien», ha expresado.

Los elogios han ido para el PP vasco que, a su juicio, representa la única alternativa «real» al nacionalismo. «Aquí somos una alternativa porque somos los únicos en afirmar y defender con claridad el modelo autonómico; y, por tanto, los únicos en afirmar y defender el sentido constitucional de los derechos históricos». Y ha recordado que «el PP vasco es heredero de la tradición fuerista, dominante aquí. Esa tradición se actualiza en nuestro ideario como principio de subsidiariedad». En su intervención, el expresidente ha insistido en la necesidad de una política basada en la estabilidad y la moderación. Ha dicho a los populares vascos que representan «la opción de una gran mayoría de vascos que miran a la política buscando estabilidad, moderación y certezas. Que estiman la pluralidad como un valor, no como un problema. Y que ven en la Constitución y en el Estatuto la mejor garantía de su convivencia política».

Ha recalcado también que la Constitución devolvió a los vascos su derecho de autogobierno. Actualizado en el Estatuto. «La Constitución fue origen de una auténtica reintegración foral». Y en este asunto también ha enviado un mensaje al nacionalismo: «Es hora de decirle al nacionalismo vasco que la Disposición Adicional de la Constitución no es lo que al PNV le dé la gana, sino lo que dispuso la voluntad constituyente en 1978». Aznar ha enfatizado que «esa voluntad dijo que España no es una confederación, porque los españoles no quisieron constituirse así. No quisimos organizar un Estado plurinacional, sino descentralizar una Nación plural».

La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, ha expresado, en un discurso dirigido especialmente a los jóvenes, que 30 años después de su asesinato la figura del politico donostiarra «sigue siendo tan importante y un referente para muchos de nosotros» y les ha invitado a seguir su máxima «trabajo, trabajo y trabajo». «Eso es lo que espero de todos vosotros, eso es lo que Gregorio nos dio con amor y desde una honestidad sin medida», ha remarcado.

Iríbar ha querido tener un especial agradecimiento al abogado Rubén Múgica -«también víctima del terrorismo», ya que ETA asesinó a su padre, el socialista Fernando Múgica- por su labor como letrado para hacer posible el auto de procesamiento a cinco exjefes de ETA por planificar el asesinato de Gregorio Ordóñez. Ha hecho extensivo el agradecimiento también al magistrado Francisco de Jorge Mesas.