Aznar: «Si Israel perdiese lo que está haciendo, tendríamos un problema en Occidente»

Apenas tres horas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, endureciera su discurso contra Benjamín Netanyahu, el expresidente del Gobierno José ... María Aznar ha entrado en el complicado debate interno de su partido sobre la masacre de Gaza alinéandose con la facción más proisraelí. «Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa», ha dicho Aznar en la apertura del Campus FAES 2025, que se celebra bajo el título 'Europa y el futuro del vínculo atlántico'.

Delante del secretario general del PP, Miguel Tellado, Aznar, que no ha respondido a las preguntas sobre si la situación de Gaza es o no un genocidio, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «abanderar la causa palestina» para «huir» de «sus problemas con la corrupción». «No le importan los palestinos, como no le importaba el pueblo saharaui, al que dejó tirado», ha dicho Aznar, que también ha criticado la postura de Sanchez respecto a Venezuela. «¿Cuántas voces ha escuchado para defender a la oposición democrática venezolana, a la que no defenderá nunca porque no puede explicar los negocios que hay en Venezuela de la gente que le vincula con él?», ha cuestionado.

La intevención de Aznar dificulta el difícil equilibro sobre Gaza en el que se mueve Feijóo, que en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles se ha mostrado menos comprensivo con Israel que en anteriores comparecencias. Esta vez, el líder popular ha declarado que «la masacre de civiles debe parar y los civiles palestinos no son terroristas», aunque no ha calificado de «genocidio» la situación en Gaza, algo que le ha echado en cara Pedro Sánchez: «En una encuesta del Real Instituto Elcano, el 82% de los españoles, por tanto, también votantes del Partido Popular, consideran que Israel está cometiendo un genocidio».

La crisis humanitaria en Gaza ha hecho aflorar dos almas en el PP. En el lado de los 'duros', están, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que utilizando el mismo argumento que Aznar, dijo la semana pasada que Israel está «defendiendo a Occidente». También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que Israel «no está cometiendo un genocidio» y ha señalado a la izquierda por «fomentar el antisemitismo». En el otro lado, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido «no permanecer indiferentes» ante «tanta barbarie y tanto horror» en Palestina.