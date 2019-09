Barbón abre en Funeres la precampaña pidiendo «reflexionar» a los votantes de Podemos y Ciudadanos Barbón, en Funeres. / Damián Arienza El presidente regional ha pedido «perdón» a quienes se sientan «frustrados» por esta situación de bloqueo político y porque «la política en general no está demostrando estar a la altura» ANA MORIYÓN Gijón Sábado, 21 septiembre 2019, 15:13

El homenaje en recuerdo a las víctimas de Funeres, cita ineludible del socialismo asturiano con la que tradicionalmente se abre el curso político, sirvió también en esta ocasión para dar el pistoletazo de salida a una nueva precampaña electoral. El secretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente del Principado, Adrián Barbón, recuperó el mensaje que ya utilizó en las últimas convocatorias en torno a la amenaza de la ultraderecha y añadió ahora a su discurso que la responsabilidad del bloqueo político y la repetición electoral es de Ciudadanos y Podemos. Por ello, instó a los votantes de ambas fuerzas políticas a «reflexionar» porque su papeleta «no ha servido para constituir un gobierno progresista» y se mostró confiado en que ahora «concentren el voto en el PSOE por la estabilidad de España».

A los pies del pozu Funeres y bajo una molesta lluvia que no impidió reunir a varios centenares de personas en la sierra Peñamayor, el líder de los socialistas asturianos pidió «perdón» a quienes se sientan «frustrados» por esta situación de bloqueo político y porque «la política en general no está demostrando estar a la altura». Insistió en que su partido no quería unas elecciones, pero señaló que fue imposible llegar a acuerdos con quien «negocia un gobierno de coalición a base de bofetadas», en alusión directa a la formación de Pablo Iglesias. «Podemos, cada vez que puede elegir, se pone al otro lado del PSOE», le afeó. Jaleado por los suyos en este paraje de Pola de Laviana, de donde es oriundo, Barbón clamó que el próximo 10 de noviembre hay que «salir a ganar más fuerte que la otra vez».

El jefe del Gobierno regional advirtió de que Asturias se juega «mucho» en estas elecciones porque, anotó, «cada día sin gobierno de España es un perjuicio» para esta comunidad. No obstante, celebró que el Ministerio de Hacienda haya buscado un «resquicio legal» para poder pagar a las comunidades la deuda acumulada por las entregas a cuenta y la liquidación del IVA que, en el caso de Asturias, asciende a 200 millones de euros. «Tenemos un gobierno que incluso en funciones trata de buscar soluciones y dar estabilidad al país», celebró Barbón, que acudía a su cita anual con el pozu Funeres por primera vez como presidente del Principado.

Entre los asistentes se pudo ver a varios miembros de su Gobierno, como el viceconsejero y consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño; el titular de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández y el máximo responsable de la cartera de Sanidad, Pablo Fernández. La secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, varios miembros de la ejecutiva del partido, los senadores Francisco Blanco y María Fernández y el diputado nacional Roberto García Morís, además de varios parlamentarios autonómicos, alcaldes y concejales de la zona también participaron en el homenaje a la veintena de víctimas del pozu Funeres.