Bárcenas: «Cuando se celebre el juicio pendiente, los riojanos lo sabrán todo» Sala del Parlamento de La Rioja donde se realizó la telecomparecencia de Luis Bárcenas. El extesorero del PP, en una telecomparecencia en el Parlamento de La Rioja, asegura que el objetivo del 'caso Gürtel' era «cargarse a Rajoy» TERI SÁENZ Logroño Lunes, 1 abril 2019, 16:19

El extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, se ha negado a contestar a las preguntas formuladas por la comisión del Parlamento que investiga la presunta financiación ilegal de la sede popular de La Rioja en Duquesa de la Victoria. «Cuando se celebre el juicio pendiente, los riojanos lo sabrán absolutamente todo», se ha limitado a responder a través de videoconferencia desde la prisión de Soto del Real (Madrid) en una sesión que, por problemas técnicos, sólo ha permitido escuchar su voz.

En los brevísimos apuntes que ha concedido a sus señorías (el Grupo Popular es el único que no ha utilizado su derecho) Bárcenas ha defendido no conocer al exsecretario general de los riojanos, exsenador y actualmente consejero de Fomento, Carlos Cuevas. «A lo mejor me lo crucé por los pasillos (del Senado), pero no tenía ninguna relación personal», ha declarado Bárcenas ante la Cámara riojana. También ha exculpado a Pedro Sanz como participante en la supuesta trasferencia de 200.000 euros 'blanqueados' a la cuenta del PP de La Rioja.

«No creo que como presidente de la comunidad autónoma en ese momento estuviera en el día a día del partido (...) supongo que corresponderían a órganos más burocráticos», ha reflexionado para sospechar de que la comisión de investigación está vinculada a la próximas celebración de elecciones.

Por Rajoy

En su opinión, el procedimiento por el que está en la cárcel debe contextualizarse en la composición de la Sala de la Audiencia Nacional que ha dictado la sentencia. En su opinión, en esta Sala «se marginó al presidente y al ponente de la sentencia, que es el que ha dirigido el juicio, con una intencionalidad política reconocida por todo el mundo«.

«El único objetivo de esa tendencia y de meter la financiación del PP en esa sentencia era echar al PP del Gobierno y cargarse al señor Rajoy«, ha precisado Bárcenas, para quien se trataba de »una operación política de hacía mucho tiempo, en la que intervienen jueces que ya no están ni en la carrera judicial«.

Bárcenas ha añadido que él ha sido condenado por seis delitos fiscales, pero ninguno por corrupción; y ha señalado que «la financiación ilegal del PP no está acreditada» mientras no exista una sentencia firme del Tribunal Supremo de la resolución de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel, que ha sido recurrida en casación ante este máximo órgano judicial. Ha incidido en que, mientras no haya una sentencia firme del Supremo, la presunción de inocencia «debe prevalecer» y, lo demás le parece una «temeridad».