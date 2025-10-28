El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantendría la mayoría en Valencia

La apuesta socialista por la ministra Diana Morant fracasa y Compromís le roba votantes del PSPV, según la encuesta electoral de GAD3

Héctor Esteban

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 09:47

Comenta

En unas hipotéticas elecciones en octubre de 2025, el número de escaños por bloques en Las Cortes Valencianas no cambiaría respecto a las autonómicas de ... 2023: 53 para los partidos de derechas –PPCV y Vox– y 46 para los de izquierdas –PSPV y Compromís–. El cambio relevante estaría en la distribución de esos escaños, con una caída muy importante para el PP de Carlos Mazón, que en poco más de dos años se deja siete diputados, y para los socialistas de Diana Morant, que lejos de recuperar votos también los pierde para quedarse con 27 parlamentarios, cuatro menos de los que tiene ahora, según la encuesta electoral de GAD3 para Las Provincias y ABC.

