Foto del informe de la UCO rescatada del móvil de Alonso en la que se ve a Cerdán y Pelegrini en 'El Penta' R.C.

Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción 'Chica de ayer' para sus 'negocios'

La UCO ha encontrado fotos en el dispositivo del dueño de Servinabar con el exdirigente socialista y exceo de Acciona Construcción en 'El Penta', icono de la movida madrileña

Melchor Sáiz-Pardo, Sara I. Belled, Guillermo Villar y Álex Sánchez

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:20

Pocas canciones son tan icónicas de la movida madrileña como la 'Chica de ayer' de Antonio Vega con grupo Nacha Pop. Y pocos bares son ... tan conocidos de aquella época como el mítico 'Pentagrama', más conocido como 'El Penta', en la Calle de la Palma 4 , en pleno barrio de Malasaña, en Madrid. Antonio Vega, incluso, en un pasaje de su famosa canción homenajeó a este garito: «Y luego por la noche a El Penta a escuchar, canciones que consiguen que te pueda amar».

