Juan Carlos Quer: «'El Chicle' está más cerca de pagar como debe lo que ha hecho con una niña indefensa» 'El Chicle', durante el juicio. / Efe Los buzos creen que Diana Quer vivió «algo espantoso» antes de morir AGENCIAS Santiago de Compostela Viernes, 15 noviembre 2019, 15:49

El padre y la hermana de Diana Quer, Juan Carlos y Valeria Quer, han asistido este viernes a una de las sesiones más duras del juicio por este crimen, en la que se ha narrado cómo los agentes recuperaron el cuerpo de la joven del interior del pozo de Asados, unos momentos tras los que Juan Carlos ha asegurado sentirse «descompuesto».

Muy afectado, el padre de la víctima ha dicho en declaraciones a los medios, tras la primera semana de juicio, que «la realidad no se puede tapar». «Día tras día, este individuo está más cerca de pagar como debe lo que ha hecho con una niña indefensa, que podría haber sido su propia hija», ha apuntado Juan Carlos, que ha pedido que no se le aplique «ningún atenuante», dado que 'El Chicle' «nunca ha tenido la intención de atenuar el dolor de la familia».

El padre de Diana Quer ha afirmado que «cuesta creer» que «haya personas que sean capaces de hacer lo que ha hecho» y ha criticado que la defensa de Enrique Abuín trate de apuntalar una supuesta colaboración con la justicia. «No se lo vamos a regalar después de 500 días de suplicio», ha sentenciado.

Sobre la actitud de 'El Chicle', Juan Carlos Quer lo ha calificado de «un cobarde desalmado con niñas indefensas» e «incapaz de sostener la mirada», toda vez que el acusado no ha mirado en los momentos en los que las partes han visionado los vídeos de la recuperación del cuerpo. «Son individuos inhumanos y nuestra sociedad tiene que tomar las medidas para que no salgan jamás si no están reinsertados en la sociedad», ha dicho el padre de Diana.

Los buzos creen que vivió «algo espantoso» antes de morir

La buceadora profesional Ana Ayuso, que simuló ser Diana Quer por su complexión física en la reconstrucción de cómo el cuerpo de la joven madrileña pudo ser arrojado al pozo de la nave donde fue encontrado, y los dos expertos que participaron en el simulacro, han relatado que la joven madrileña debió vivir «algo espantoso» y que presentaba una postura «totalmente antinatural».

En la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, que este viernes acoge la cuarta sesión del juicio a José Enrique Abuín, 'el Chicle', se visionó la simulación del momento en el que el cuerpo pudo ser sumergido así como la imagen de la víctima con las piernas extrañamente abiertas a modo de arco y a nivel de la zona pélvica.

Con la duda imperante de si a Diana se le dio muerte en A Pobra do Caramiñal, municipio coruñés en el que veraneaba, o en Rianxo, localidad vecina en la que está situada la nave del pozo, Ayuso, que en el simulacro fue arrojada a un tanque de agua de características similares en Cartagena (Murcia), ha dicho que recuerda «perfectamente y con horror» esa dura reconstrucción. «El agua estaba bastante fría y me metieron con dos lastres de 18,400 kilos», ha detallado para asegurar después que es «físicamente imposible mantener el cuerpo a flote» porque para ella, que mide 1,75 metros y pesa 60 kilos, «era imposible desprenderse».

Los otros dos buzos que participaron en el simulacro de cómo 'el Chicle' supuestamente hundió el cuerpo de Diana Quer en el pozo han dicho que la rigidez del cadáver revela por sí misma que la joven sufrió «algo espantoso» antes de perecer. Los profesionales, uno del cuerpo de bomberos de A Coruña y otro coordinador de buceo de Salvamento Marítimo, encargados de auxiliar a Ayuso si se producía algún accidente en el simulacro realizado en el tanque, han explicado que, según su experiencia, el cuerpo podría mostrar tal rigidez porque «antes de morir padeció algo espantoso, que sufrió un shock.

Una imagen estremecedora

Este viernes, los miembros del jurado popular han podido ver en sala la imagen de cómo se localizó a Diana Quer en el pozo el 31 de diciembre de 2017, 500 días después de su desaparición. Pese a que el presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ángel Pantín, ha pedido que la instantánea no se exhibiese ante el público, la hermana de Diana, Valeria Quer, no ha podido contener las lágrimas y se ha apoyado en el hombro de su padre mientras los testigos, las partes y los jurados visionaban la prueba gráfica.

Los dos buzos varones han coincidido en que la postura del cuerpo evidencia que «el cadáver se quedó rígido antes de morir» porque «muchos cuerpos se quedan con esa rigidez por el pánico« previo al deceso. Ambos, con experiencia en rescates, han sugerido que es inconcebible creer la versión de 'el Chicle' por la rigidez y porque el cuerpo tenía las piernas muy abiertas en un determinado arco a nivel de la zona pélvica. »Esta postura es totalmente antinatural«, han remarcado los expertos. »He visto muchos cuerpos con rigidez por el pánico«, ha subrayado el buzo Manuel Ángel Ruiz, que ha reconocido que la de Diana es »una imagen difícil de olvidar«.

'El Chicle' ha escuchado al testigo impertérrito, y demostrar que violó a Diana es clave para la acusación particular y el Ministerio Fiscal porque de ello puede depender que la condena sea la de la prisión permanente revisable. La defensa, por su parte, se apoya en la inexistencia de vestigios biológicos que acrediten un abuso.