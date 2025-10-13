El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

l presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante el desfile del 12-O. EP

El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos

El PSOE ganaría las elecciones según el barómetro de octubre con el 38,4% de los votos

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:37

Comenta

El PSOE ganaría las elecciones generales con el 34,8% del voto según el barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre y publicado este ... lunes. Los socialistas, según el centro demóscopico que dirige Félix Tezanos, obtendrían 2,1 puntos más que en el estudio pasado y con una ventaja de 15 puntos sobre el PP. Los de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, cosecharían el peor resultado de la legislatura obteniendo un 19,8% del apoyo del electorado, casi cuatro puntos menos que en septiembre, y le situaría apenas dos puntos por delante de Vox, que sube hasta el 17,7%:

