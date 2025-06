Compromís se rompe en el Congreso: un diputado en Sumar y el otro en el Mixto

Los miembros del Consell Nacional de Mes, el máximo órgano de la militancia, han votado afirmativamente a la pregunta que la dirección del partido nacionalista ... les ha trasladado para salir del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso. Y lo han hecho abrumadoramente. Més ha aprobado con un 92,68% pasar al grupo Mixto «para garantizar la plena autonomía en la defensa de los intereses valencianos», según un comunicado donde se indica que «el Consell Nacional de Més-Compromís lo ha decidido con 190 votos a favor, 7 votos en contra y ocho abstenciones».

De esta manera, se consuma la apuesta de la dirección de la formación nacionalista, el partido con más militantes dentro de Compromís. Y de esta manera, también, cristaliza la ruptura entre la posición de los partidos que conforma la coalición. Las formaciones integradas en Compromís, por tanto, toman caminos diferentes en el Congreso y la coalición adoptará voces distintas en función de dónde ejerza su acción política, en la Comunitat o en Madrid.

Los nacionalistas, además de desvincularse de Sumar, parecen poco interesados en la opinión del resto de miembros de la coalición que, por otro lado, también cuentan con representación en Les Corts, 15 diputados autonómicos de tres partidos distintos, dos de ellos con un diputado nacional en grupos parlamentarios también diferentes.

«Van directos al precipicio desde hace meses». Así resume desde uno de los escaños del grupo parlamentario de Compromís en Les Corts el rumbo de la coalición. Los nacionalistas de Més pusieron en marcha este domingo por la noche una votación que finalizó este lunes a las 19 horas. La pregunta era: «¿Estás de acuerdo con este posicionamiento de la Ejecutiva Nacional de Más-Compromís y, por lo tanto, con la adscripción de Compromís al Grupo Mixto del Congreso?».

Los nacionalistas tomaron la decisión de forma «unilateral», según fuentes de la coalición. En la propia consulta se advertía de que la diputada de Més, Àgueda Micó, se irá al grupo Mixto si en la consulta vencía el 'sí', al margen de lo que opine la coalición en su conjunto.

Los nacionalistas se han liado la manta a la cabeza ante la estupefacción de Iniciativa del Poble Valencià, el partido que fundó Oltra. En IPV aseguran que la consulta y la decisión de Micó se toma al margen del conjunto de Compromís. O de lo que quede de Compromís a partir de que ahora Micó cumpla con lo que piden sus bases y se vaya al grupo Mixto. El otro diputado nacional de Compromís, Alberto Ibáñez (de IPV), se queda en Sumar. Algo así como la comedia norteamericana 'Tú a Boston y yo a California' pero en formato de sainete valenciano.

La dirección nacionalista ha consultado con su Consell Nacional. Su decisión sobre Sumar se toma «en representación del conjunto de la militancia de Més. Sin embargo, la decisión última sobre la adscripción parlamentaria de Compromís en el conjunto de la coalición tendrá que ser objeto de acuerdo entre las fuerzas que la conforman». Y añaden que «en ausencia de este acuerdo global a nivel de Compromís, será la propia diputada de Més, Àgueda Micó, quien ejercerá su autonomía y formalizará la adscripción en el Grupo Mixto para garantizar el ejercicio lleno de nuestra acción política«. Es decir, que aunque Iniciativa no quiere irse de Sumar, Micó se irá de Sumar. Ruptura en toda regla.

La cúpula de IPV se reunió ayer, si bien no se había convocado oficialmente a los órganos directivos del partido que fundó Oltra, de tendencia ecosocialista. Durante el fin de semana, las reuniones entre IPV y Més intentaron evitar lo que ocurrió.

Los nacionalistas anunciaron la semana pasada que ayer elevarían la consulta al Consell Nacional. «En principio, este Consell Nacional se convocaba porque IPV convocaba su órgano análogo: la Mesa Nacional. Sin embargo no hay Mesa. No se entiende la consulta si el otro órgano no se ha convocado», admite un nacionalista crítico con la dirección de Més, que toma su propio camino recordando uno de los axiomas de Fuster: «Toda política que no hagamos nosotros será hecha contra nosotros».

La división se encapsula a la acción política en Madrid, en Les Corts «todavía» no hay fractura, si bien es difícil de explicar que posiciones distintas a nivel nacional no incidan en que Baldoví continúe siendo el portavoz de un grupo con una sola voz en el parlamento valenciano, donde muchos posicionamientos tienen continuidad en el Congreso y en la política nacional. En el PP se frotan las manos al comprobar el deseo de Micó de tomar distancia y las posibilidades de incidir en la división interna de Compromís.

Ya durante la mañana de ayer -relata el diario 'Las Provincias'- el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, abogó por la salida de Sumar en el Congreso para poder tener «plena autonomía». El problema es que Més no está solo en Compromís, o tal vez sí lo esté y ya no haya un Compromís, sino varios, según dónde estén: en Madrid o en la Comunitat.