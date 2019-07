Olor a nuevo en el Congreso El líder de Undas Podemos, Pablo Iglesas,escucha el discurso de Sánchez en el debate de investidura. / Virginia Carrasco El inicio del debate de investidura en el Congreso deja situaciones inéditas para políticos, periodistas y ciudadanos MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Lunes, 22 julio 2019, 14:36

Olía a nuevo en el Congreso de los Diputados este lunes. Por primera vez en cuarenta años los parlamentarios entraban en el hemiciclo sin saber -quizá ni los propios protagonistas- si volverían el jueves a sus casas con un Gobierno formado o tendrían, por contra, que poner su escaño en juego en unas nuevas elecciones. Pero esta legislatura nacida en las urnas el pasado 28 de abril se ha empeñado en convertir en primerizos a políticos, periodistas y ciudadanos: coexisten ocho grupos en la cámara (más que nunca), planea un posibe Gobierno de coalición en el ambiente -entre PSOE y Unidas Podemos-, hay flores amarillas en los escaños vacíos de independentistas encarcelados y un 'overbooking' en la bancada que tradicionalmente ha ocupado el Partido Popular y que ahora comparte casi a medias con Ciudadanos.

Esta configuración dejaba separados solo por un pasillo al diputado de ERC Gabriel Rufián y al de Cs Juan Carlos Girauta; al jefe de este último, Albert Rivera, a cuatro asientos del líder del PP, Pablo Casado, y a medio metro de Aitor Esteban, del PNV. Lo que llaman el fin del bipartidismo ha dejado un panorama tan apretado que sus señorías prefieren mirar al frente, o al móvil, porque si giran un poco la cabeza se encontrarán con la mirada de sus adversarios a pocos mentros. Vox por su parte, ya se quejó amargamente de estar situados en el gallinero. Dos de sus primeros espada, Santiago Abascal y Javier Ortega-Smith, comparten pupitre por encima de las formaciones nacionalistas catalanas y vascas. Si la legislatura sale adelante, tendrán que acostumbrarse a convivir en armonía.

Todo es tan nuevo en esta legislatura que muchas formaciones, como ERC, PNV, Compromís o Bildu, manifestaron que se esperarían al discurso del presidente en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, para decidir el sentido de su voto. Las suyas ya no serían unas palabras de protocolo, heredadas del parlamentarismo decimonónico, irían dirigidas a convencer a los socios prioritarios del PSOE, en especial, a Pablo Iglesias y Unidas Podemos, con los que los socialistas han mantenido reuniones hasta minutos antes del inicio de la sesión.

Sánchez empezó su cortejo enumerando todas las medidas que han sido posibles en el último año gracias al apoyo de otros partidos de izquierda. Reveladora fue la mirada que echó a Iglesias cuando le recordó que juntos subieron el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros. Pero el líder de UP no cambió su semblante serio durante las dos horas que duro la intervención de Sánchez, que ya ha dejado claro que no le quiere como ministro, pero sí como socio principal.

El presidente del Gobierno en funciones desplegó todas sus plumas para atraer a los de Iglesias, habló de medidas laborales como regularizar a los 'riders', a las 'kellys'; también de atacar con firmeza el cambio climático, de equiparar al hombre y la mujer en total igualdad o de mantener el compromiso de destinar no menos del 5% del PIB a la educación. Sin embargo, estas propuestas solo encontraban el aplauso de los socialistas y de algún espectador desde la tribuna, acallado inmediatamente por los ujieres, responsables de mantener el decoro en el piso de arriba, aunque abajo algunas veces no se mantenga. Los diputados de Unidas Podemos, por su parte, daban el silencio por respuesta, incluso cuando Sánchez destacó la necesidad de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

En los tiempos donde a veces la construcción del relato es más importante que la propia realidad, tabién empezó el juego de las culpas en el Congreso. Si Sánchez no sale investido, todas las formaciones parlamentarias intentarán culpar a los demás de repetir las elecciones, y el terreno empieza a abonarse en el hemiciclo. Solo las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, que actualmente se manejan en absoluto secretismo, podrían evitar que los ciudadanos vivan otro lunes incierto de investidura.