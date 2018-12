PP, Foro y Ciudadanos cuestionan la «oficialidad amable» del PSOE Podemos e Izquierda Unida esperan poder concretar los trámites antes del final de 2019 e inciden en que no es un «asunto excluyente» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Domingo, 2 diciembre 2018, 03:10

Recelo y muchas preguntas en el aire. Los grupos parlamentarios con presencia en la Junta General pidieron ayer «concreción» a la FSA para conocer el modelo de cooficialidad del asturiano que llevará el partido en su programa, según anunció la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, en una entrevista concedida a EL COMERCIO. La iniciativa socialista, apuntó, será «amable y sin imposiciones», una declaración de intenciones que no satisface ni a sus socios de la izquierda ni a los partidos más críticos con una hipotética cooficialidad.

Para los afines a esta cooficialidad, la próxima legislatura está llamada a ser la definitiva para el asturiano. «Tiene que concretarse ya. El sentimiento social debe llevarse a la ley y estoy seguro de que el escenario va a ser propicio para ello», asegura Ovidio Zapico, diputado regional de Izquierda Unida. A su juicio, la llegada de la cooficialidad no es «ningún asunto excluyente», sino que estará enfocada a «enriquecer» la cultura y el patrimonio asturiano». «Por eso, los socialistas tienen que decidirse, el conjunto de la sociedad y las propias formaciones políticas tenemos derecho a saber cuál es su plan. Deben hacerlo público», zanjó el diputado.

Por parte de Podemos, Andrés Ron también se mostró convencido de que la próxima legislatura será definitiva para poner en marcha el proyecto. Según confirmó, las conversaciones sobre la oficialidad vienen de lejos y no teme por el modelo que puede plantear la FSA. «Durante las últimas reuniones había bastante consenso y el modelo ya está bien encaminado», explica. Su petición a los socialistas, sin embargo, se centra en los plazos. La formación morada pone como fecha diciembre de 2019 para la reforma del estatuto de autonomía. «No hay que dilatarlo ni dar rodeos. Se tiene que declarar la oficialidad y, en paralelo, trabajar en definir el modelo», apunta Ron.

El diputado de la formación morada quiso apuntar que, lejos de las últimas manifestaciones de Mercedes Fernández, líder del Partido Popular en Asturias, la cooficialidad será «ampliamente consensuada» y no excluirá a ningún ciudadano tras su entrada en vigencia. «En ningún caso tiene que ser una limitación para puestos de empleo público y tampoco se impondrá una inmersión lingüística generalizada. Afirmando esto solo se pretende inocular miedo y ese no puede ser el camino», argumenta.

El Partido Popular, por su parte, subraya su rechazo a la cooficialidad y pone de manifiesto la «falsedad de los argumentos» utilizados por los socialistas. «En cuestiones legales no existe la 'amabilidad', la modificación del estatuto para imponer la cooficialidad trae parejos una serie de derechos y deberes, es decir, de obligaciones. Aprobada la cooficialidad, algo que la inmensa mayoría no reclama ni necesita, no habrá vuelta atrás y cambiará de forma drástica el día a día de los asturianos», sostienen desde el partido.

Pedro Leal, diputado por Foro en la Junta General, evitó pronunciarse a favor de la medida y criticó que el partido liderado por Adrián Barbón en Asturias utilice la oficialidad del asturiano como «maniobra de distracción» para no ocuparse de «Alcoa, ni de la minería, ni de las térmicas, ni del paro, ni de la demografía ni de la necesaria reindustrialización. En definitiva, para no ocuparse de los problemas reales de Asturias», sintetizó.

Nicanor García, portavoz de Ciudadanos en el parlamento asturiano, aseguró no entender la «cooficialidad amable» a la que hace referencia Llamedo. En caso de dar luz verde a la reforma del estatuto, el Principado tendría que acatar «una serie de obligaciones» que afectarían de forma directa a los asturianos. «Que no disimulen y concreten el plan que tienen en mente. De hacerse lengua oficial las consecuencias las sabemos todos, no pueden ocultárselas a la ciudadanía», critica el diputado. A su parecer, la Ley de uso y promoción del asturiano, que cumple 20 años, no se desarrolló en su momento y este supone el inicio del problema. «Es una tomadura de pelo. La demanda para estudiar asturiano es cada vez menor y el clamor social no sé de dónde lo sacan», concluye.

Reunión con Fade

En relación a las propuestas de la patronal para el futuro económico de Asturias, a las que también hace alusión Llamedo en la entrevista, García ve necesario tomar en consideración las medidas para su aplicación a corto plazo. «Nos reuniremos con ellos el miércoles, es muy necesario que se apliquen sus propuestas, sobre todo las relativas a la inversión. Más subvenciones y más gastos no es lo que necesita Asturias», aseveró.