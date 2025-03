Díaz lamenta que «no hay acuerdo» con Hacienda por la tributación del SMI

En política, ninguna negociación se puede dar por cerrada hasta que esté cerrada del todo. Parecería una perogrullada, pero la que mantienen abierta desde hace ... semanas Yolanda Díaz y María Jesús Montero por la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) iba a resolverse en las últimas horas y ha terminado por bloquearse por las diferencias entre los ministerios de Trabajo y Hacienda sobre eximir del IRPF a las rentas más bajas (que afectaría a unos 500.000 trabajadores de los 2,5 millones que perciben este sueldo) durante solo un año -como busca la minsitra socialista- o hacerlo para siempre -como defiende la dirigente de Sumar-.

De momento, lo único claro es que «no hay acuerdo», como ha reconocido la propia Díaz en una entrevista en RNE. Las negociaciones reiniciaron el lunes pasado, después de que la líder gallega mandara una propuesta «a la desesperada» a su compañera en el Consejo de Ministros, después de varias semanas sin comunicación entre ambos departamentos. Desde las dos alas del Gobierno informaban que el pacto se podría cerrar en las últimas horas, pero, por el momento, ha encallado.

Esta situación de bloqueo se produce a 24 horas de que concluya el plazo del que dispone el Gobierno para ejercer su potestad constitucional de vetar las iniciativas de los grupos parlamentarios que supongan un aumento de los créditos o una minoración de los ingresos presupuestarios. Una facultad que Montero se había declarado dispuesta a ejercer contra tres proposiciones de ley presentadas en el Congreso por Podemos, el PP y por sus socios de coalición para tratar de doblarle el pulso y evitar que, por primera vez, tras varias subidas que lo han elevado en un 61% desde 2018, el SMI deje de estar exento del impuesto sobre la renta.

«Injusticia fiscal»

Díaz ha explicado que con un SMI anual de 16.500 euros, el tipo marginal a aplicar en el IRPF es del 43%, «una tremenda injusticia fiscal», que hace a sus perceptores aportar a Hacienda 22 euros de los 50 euros en los que se ha subido el SMI este año. «Estamos discutiendo, y a estas horas, lamento decirle a la ciudadanía que no hay acuerdo», ha apuntado la ministra de Sumar, que ha señalado que no sólo su formación apoya la exención del SMI en el IRPF, pues esta posición es compartida por «la mayoría» del arco parlamentario.

«El lunes le pasé una propuesta por la mañana a la ministra de Hacienda, a la desesperada, porque nunca me he encontrado en una posición en la que me dicen voy a vetar y ya está (...) Nos pusimos a negociar desde el martes y estamos negociando, yo misma el martes antes de irme a Bruselas con la propia ministra y mis equipos y los suyos a lo largo de todo el día de ayer», ha explicado.