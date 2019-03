«La dirección federal de IU es quien debe recapacitar sobre la alianza con Podemos» La eurodiputada Ángela Vallina, en Piedras Blancas. / MARIETA Ángela Vallina | Ganadora de las primarias autonómicas de IU «Algunas personas en Asturias cometieron el gran error de no llegar a un acuerdo en las listas; ahora tenemos que estar muy unidos» PALOMA LAMADRID GIJÓN. Lunes, 11 marzo 2019, 03:13

Hasta su rival más directo en las primarias de IU pronostica que el voto por correo reafirmará la victoria de Ángela Vallina (Naveces, 1959). Una vez que finalice hoy el escrutinio, salvo sorpresa de última hora, la eurodiputada será designada oficialmente candidata a la Presidencia del Principado. Un reto que asume con el objetivo de representar a la «IU de siempre», lejos de confluencias electorales.

-Ha ganado las primarias de IU por un margen de 49 y 374 votos frente a Ramón Argüelles, coordinador general de IU en la región, y Carmen Conde, respectivamente. ¿Satisfecha con el respaldo obtenido?

-Tenemos que esperar al voto por correo, pero sabemos de qué agrupaciones viene y más o menos cuántas nos apoyaban. Pero sí, muy contenta porque fue, sobre todo, un trabajo de equipo, ya que en la candidatura llevábamos agrupaciones del oriente, el occidente y la zona central. Ha sido un éxito, primero de la militancia por el tanto por ciento que ha votado -el 62,1%-, y luego por esa confianza, por ese apoyo al proyecto que defendíamos de 'Más Izquierda Unida', que se basa en marcar lo que son nuestras señas de identidad, las referencias para nosotros y nuestros votantes.

-Ramón Argüelles apela a la unidad. ¿Es posible esa cohesión en IU de Asturias?

-La integración la han hecho ya los militantes. Lo sabemos por el orden de la lista de confluencia. Pero, desde luego, creo que es el momento de llevar a cabo lo que nosotros pedíamos: trabajar unidos, dejar de encontrarnos en las diferencias y empezar a hacerlo en las que cosas en que coincidimos. Dejar de mirarnos y empezar a hablar de política y proyectos para Asturias.

-¿Por qué no fue posible una lista unitaria a las primarias?

-Nuestra lista fue ya de consenso porque había distintas sensibilidades, porque fuimos capaces de sentarnos y mirar por la organización. Con la otra (candidatura) más amplia no fue posible, aunque nos habría gustado y a parte de ella también, porque cuando se va a negociar no valen las imposiciones y, si no aceptas lo que digo, levantarse de la mesa y no volver más. Esos tiempos han pasado y máxime en estos momento en que el adversario o el enemigo de la extrema derecha está afectándonos y no solo en España, también en Europa y en el resto del mundo. Se cometió un gran error por parte de esas personas que no quisieron llegar a un acuerdo porque tenemos que estar muy unidos y muy reforzados. En malos tiempos para la izquierda debemos estar más unidos y con más proyecto.

-¿Cómo se presenta la carrera electoral hacia el 26 de mayo?

-Es una tarea bastante fuerte y bastante complicada. Pero es una candidatura que aspira a eso que nos pedían los votantes que sentían que habían quedado huérfanos en estas confluencias. La prueba la tenemos en la pérdida de votos tanto a nivel nacional como en las anteriores autonómicas en Asturias. Vamos con mucha ilusión y esperamos generarla también en los votantes de la izquierda.

-Usted rechaza las alianzas electorales con otros partidos. ¿Por qué?

-Nos pronunciamos en contra de ir en listas conjuntas porque los resultados están ahí. A los votantes no les ha gustado y la pérdida de votos está ahí. Cada uno tiene que presentarse con su mochila, sus propuestas, su ideología y con la seriedad que siempre nos caracterizó. Y luego sí, después de las elecciones, sentarse a hablar sobre programa y propuestas políticas. ¿Cuándo no lo ha hecho IU? Lo vemos en el acuerdo que el sábado se votaba -la alianza electoral con Podemos-, donde no hay ni una sola palabra de política. Solo es un acuerdo de puestos y de reparto de recursos de los grupos parlamentarios.

-¿Qué ocurrirá si la militancia aprueba ir en coalición con Podemos a las generales?

-Parto de la base de que el sábado se votó mucho menos para este pacto y, aunque no sabemos el resultado general, en Asturias ha ganado el 'no'. Algo está pasando, puesto que en las primarias asturianas ha votado el 62% del censo y mucho menos para esto que planteaba la dirección federal. A mí que me coloque una urna preguntando si quieres que Alberto Garzón sea candidato a la Presidencia del Gobierno me parece un poco de trampa, porque va de número uno por Málaga, pero se integrará en la lista y, en caso de haber posibilidades, quien optaría a ser presidente es Pablo Iglesias. Y que el sábado todavía se permitiera afiliarse como simpatizante y que no tuvieras una papeleta en blanco y para la abstención hubiera que marcar una casilla, me parece que es hacerse trampas al solitario.

-¿Asturias hará una nueva consulta si las bases de toda España aprueban la confluencia con Podemos?

-Quien tiene que recapacitar es la dirección federal y no vale hacerse trampas. Si quieres hacer un referéndum y de verdad saber qué opina tu militancia y qué modelo de organización quiere, hay que convocar uno en condiciones, con un acuerdo en que se hable de política y que lo voten los afiliados. No vale estar haciendo simpatizantes al mismo tiempo que estás votando y manipular los resultados con gente que está hoy y no la ves mañana. Y eso tiene que planteárselo la dirección federal. En Asturias hemos votado 'no' y se refería ya a todas las elecciones de 2019. ¿Por qué se va atacar a Asturias por tener una postura distinta cuando se está consintiendo en Cataluña que Nuet forme otro proyecto político y ahora vaya con Esquerra, que es independentista, cuando IU no lo es?

-¿En qué punto están las relaciones con la dirección federal?

-No nos ha felicitado ni mandado un mensaje. El federal debería tomar nota de dónde nos está llevando esto, cuáles son los resultados. Está muy claro que en Asturias se defiende un modelo, la IU de siempre, la de la mochila, y desde el federal no. No compartimos misma visión de la organización, eso está muy claro.

-Gaspar Llamazares ofrece una coalición con Actúa. ¿Cómo fue acogida esta propuesta en IU de Asturias?

-Es una propuesta que hemos leído en la prensa, pero oficialmente no tenemos nada. Después de las elecciones podremos hablar con todas las fuerza políticas que representan a la izquierda. Y nadie pone en duda que Gaspar es una persona de izquierdas, que ha defendido a IU siempre y era un capital político importante para nosotros. Tomó esa decisión también por toda la situación que se vive y, desde luego, nos sentaremos a hablar.

-Argüelles anuncia que abrirá un periodo personal de reflexión. ¿Se prevén cambios en la organización?

-La verdad es que no lo sé, pero creo que después de abrir los votos por correo es el momento de sentarse tranquilamente y hablar para ver cómo podemos volver a recuperar esta izquierda. Es fundamental buscar lo que nos une para luchar contra lo que se nos viene encima.