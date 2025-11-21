En directo I Los Reyes presiden el acto institucional por los 50 años de la monarquía

10:16

Discurso de los nuevos caballeros y la nueva dama

En el Palacio Real se producirá una de las escenas de la jornada cuando los nuevos caballeros y la nueva dama de la orden intervengan tras la concesión del Toisón. Especialmente llamativas serán las palabras que dedique Felipe González, muy crítico con las políticas del Gobierno actual, a repasar su trayectoria frente a la asistencia de las principales autoridades del Estado, entre ellas el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y justo en la semana en la que la política ha vuelto a agitarse por decisiones judiciales