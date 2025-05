El dirigente 'popular' González Pons pide disculpas a las víctimas de la dana

El eurodiputado valenciano y portavoz del PP europeo, Esteban González Pons, ha valorado esta mañana como muy emotiva la reunión que ha mantenido en Bruselas ... con los representantes de las asociaciones de víctimas de la dana ocurrida en Valencia el 29 de octubre. El dirigente popular ha asegurado al terminar que ha pedido disculpas y se ha comprometido a apoyar a través de la Comisión de Peticiones que se abra una investigación de lo sucedido y de cómo se gestionó al catástrofe.

«Les vamos a ayudar, ese es el compromiso y vamos a hacer un seguimiento de ese compromiso. Apoyamos abrir una investigación para esclarecer lo sucedido siempre que el título no prejuzgue el resultado. Creo que las asociaciones así lo han entendido», señaló González Pons, que recordó que Von der Leyen y Metsola son de su partido, por lo que el compromiso es firme. El político valenciano señaló que va a estar encima de esos compromisos adquiridos por parte de la presidenta del Parlamento Europeo en la reunión mantenida con las víctimas.

«Hemos empezado pidiéndoles disculpas, personalmente, si en algún momento ellos han pensado que nosotros, cada uno de nosotros, no hemos estado a la altura y hemos escuchado su relato y hemos entendido su situación», ha señalado González Pons a los medios, según ha informado Europa Press. El encuentro ha tenido una duración de un poco más de una hora y también ha contado con la presencia de las eurodiputadas Rosa Estarás y Carmen Crespo.

El eurodiputado popular ha calificado la la reunión como «útil», pues aseguraba que ambas partes han quedado en «mantener un contacto fluido».

Sin embargo, González Pons ha querido disipar todas las dudas acerca de si su papel busca mediar la relación de las asociaciones de víctimas con el Consell de la Generalitat, y sobre todo con su president, Carlos Mazón: «Nosotros no somos mediadores y las asociaciones víctimas tampoco nos han pedido ninguna mediación. Nos consta que el Partido Popular valenciano y que Carlos Mazón están dispuestos a recibirlas. Nos consta que ellas quieren verse con el PP valenciano del presidente Mazón y ojalá que eso suceda pronto».

Aunque eso sí, el eurodiputado sí ha reconocido actuar en nombre del PP nacional: «Yo lo represento aquí. Yo no ocupo el puesto que ocupo por mis méritos y no hago nada que no sea en su representación y desde luego el afecto, la humildad y la empatía que hoy hemos querido transmitir no es sólo el de nosotros tres es también de Alberto Núñez Feijóo».

Además, ha tratado de quitar hierro ante las afirmaciones de los comentarios de las afectadas por la dana cuando ironizaron con verse en el Parlamento Europeo con un miembro del PP que precisamente es valenciano. «Yo les he explicado que mi trabajo está en Bruselas y que a mí me correspondía verles cuando vinieran a Bruselas. De hecho, esta reunión se ha producido porque yo les he llamado a ellos», aseguraba. «Aún así, si pese a todo ellos piensan que yo debía haber hecho algo antes, pues les pido disculpas, porque yo lo he hecho cuando creía que lo tenía que hacer», insistía.

Respecto a sus disculpas, González Pons ha afirmado que eran «estrictamente personales, porque yo he sido señalado por ellos en la rueda de prensa ayer y han tenido que recorrer 1.500 kilómetros para llegar hasta mí». Además, González Pons ha añadido: «Les he dicho, 'oiga, yo he estado en la 'zona cero' y he estado aquellos días en la zona cero'. A mí no hace falta que me inviten a visitar la zona cero, porque yo soy de allí. Lo que pasa es que mi trabajo está aquí. Si hubieran querido verme allí y me lo hubieran pedido, me habrían visto. No me lo han pedido. Hoy se lo he pedido yo aquí. No obstante, si creen que yo tengo que haber hecho algo más que hice, yo personalmente les he pedido disculpas».

Respecto a la investigación que se ha trasladado a través de la Comisión de Peticiones, las víctimas han indicado que la delegación del PP en la Eurocámara «se ha comprometido a apoyar nuestra petición de comparecer» y les ha trasladado que «impulsará una comisión de investigación aquí en Europa para saber lo que pasó el día 29 de octubre en Valencia». En este sentido, González Pons ha confirmado dicho compromiso pero «siempre y cuando el título -de la petición- no prejuzgue el resultado de la investigación».