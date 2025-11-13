El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Mariano Moreno en un momento de la grabación de su interrogatorio en el Supremo

Mariano Moreno en un momento de la grabación de su interrogatorio en el Supremo R.C:

Sobres del PSOE: «Ellos se encargaban de repartir el dinero entre su equipo... supongo yo, claro»

La grabación de la hora de declaración del exgerente del partido ante el Supremo certifica la falta de controles en la caja de Ferraz

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:56

Comenta

Es la mañana del 29 de octubre de este 2025. Mariano Moreno Pavón, el hombre que controló la caja central del PSOE entre 2017 y ... 2021, declara como testigo ante el juez Leopoldo Puente, instructor del caso 'Abalos-Cerdán' en el Supremo. El instructor le ha citado para aclarar los pagos opacos y sin «soporte documental», los famosos sobres llenos de dinero y con el emblema del partido, a José Luis Ábalos y a Koldo García. Unos abonos, que según el PSOE, no fueron irregulares porque –alegó el partido en su escrito al Supremo- Koldo, en realidad, aunque no tenía cargo alguno en el partido, se hacía cargo de cobrar el dinero destinado al «equipo» de la Secretaría de Organización del PSOE, que entonces dirigía Ábalos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5 Fallece un hombre en un accidente de tráfico de madrugada en Grado
  6. 6

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  7. 7 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  8. 8 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades
  9. 9

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental
  10. 10 El Principado somete a información pública el proyecto del nuevo enlace de Roces entre la AS-II y la A-8, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sobres del PSOE: «Ellos se encargaban de repartir el dinero entre su equipo... supongo yo, claro»