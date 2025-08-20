El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Intervencion de Oriol Junqueras, presidente de ERC, en el consejo nacional de su partido en junio EFE

ERC mantiene su rechazo a negociar los presupuestos de Sánchez a pesar de la quita de la deuda de Cataluña

Junqueras vuelve a señalar a la vicepresidenta Montero: «No nos fiamos de nadie»

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:35

ERC considera una buena noticia que el Gobierno vaya a aprobar en breve la condonación de una parte de la deuda de la Generalitat catalana. ... Pero esta decisión no es suficiente para que los republicanos se avengan a negociar los Presupuestos Generales del Estado. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha insistido este miércoles en que la quita del 20% de la deuda de la Generalitat, que será asumida por el Estado, «no tiene ninguna vinculación» con la negociación presupuestaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

