Esquerra y Junts apuran los plazos para un pacto 'in extremis'

En el Parlament, como en los toros, hay división de opiniones. En los pasillos de la Cámara catalana, hay formaciones que se decantan por elecciones y las que creen que ERC y Junts alcanzarán un acuerdo de última hora y serán capaces de evitar los ... comicios, que se situarían en torno al 13 de julio.

De momento, republicanos y postconvergentes siguen jugando, como en octubre de 2017, a ver quién frena último el coche al borde del precipicio. Las dos partes confían en que será el otro al que le temblarán las piernas y acabará cediendo. ERC insiste. No aceptará tutelas y confía en que Junts cumplirá su palabra de investir a Aragonès antes que ir a elecciones. Tutela quiere decir que los republicanos no admiten que sea Carles Puigdemont una especie de presidente en la sombre como en la etapa de Quim Torra, rechazan que sea el expresident quien fije la estrategia en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat, quien decida a través del Consejo para la República qué hacer si la negociación entre ambos ejecutivos fracasa dentro de dos años y cuál es la posición de los grupos en Madrid.

Pero no solo eso. Tutela implica también para los republicanos no asumir que Junts dirija las consejerías relevantes, como la de Economía, que es la que elabora el presupuesto, o tenga el control de TV3 y Catalunya Ràdio.

En Esquerra creen que Junts no ha admitido aún que fue la tercera fuerza en las elecciones (tras PSC y ERC) y atribuyen al centro derecha nacionalista una concepción patrimonial del poder, ejemplificado en la frase de Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, que el día que salió del Palau de la Generalitat, tras la formación del tripartito de Pasqual Maragall, afirmó que se sentía como si estuvieran «entrando a robar en su casa».

Fuentes de Junts consideran que todavía hay tiempo para el acuerdo, pero exigen a ERC que «rectifique». Los de Puigdemont reclaman a Esquerra que entierre su idea de gobernar en solitario, que negocie una coalición y que acepte buena parte de sus condiciones. JxCat ya ha conseguido uno de sus objetivos, desgastar a Aragonès, y que su gobierno, si arranca, lo haga débil.

«No vamos a rectificar», avisan en el lado republicano. «Hemos estado tres meses negociando un gobierno de coalición, no ha podido ser y ahora estamos en otro escenario», señalan. Eso sí, los republicanos añaden a su órdago un «de momento», conscientes de que la semana que viene pueden verse obligados a dar alguna marcha atrás. En ERC sitúan el punto de no retorno el próximo 20 de mayo. El jueves. La investidura tiene como fecha límite el 26 de mayo. Pero el día 24 es festivo en Cataluña, por lo que apenas quedan unos días, ya que JxCat advirtió jornadas atrás que el acuerdo al que puedan llegar deberá ser validado por la militancia. Esta circunstancia añade incertidumbre, toda vez que las bases de JxCat están más radicalizadas que la dirección, que tiene que hacer encaje de bolillos entre las diferentes sensibilidades del partido. Artur Mas, por ejemplo, agotó el plazo en 2016 antes de dar el paso al lado y renunciar en favor de Puigdemont para evitar nuevas elecciones.

En principio, ni ERC ni Junts desean ir a una repetición electoral, pues el resultado para el independentismo es toda un incógnita, después de tres meses negociando con decenas de reuniones, incluso en la cárcel de Lledoners, llamándose de todo y dejando al descubierto que no se aguantan, aunque se necesitan. La ANC y Òmnium, de hecho, presionan para evitar las urnas ante el posible aumento de la desafección en el secesionismo.

Las cuentas no le salen aún a Aragonès, que depende de los votos de Junts. Un diputado de los comunes que ha negociado la investidura señala que ve a los republicanos «desesperados». Primero intentaron un gobierno de coalición con Junts, luego optaron por el ejecutivo en solitario, negociaron con los comunes y ahora se la juegan a una carta en una semana. No obstante, ERC descarta el plan C, que sería un ejecutivo tripartito de izquierdas, con los socialistas y los comunes, como entre 2003 y 2010. «Antes elecciones que pactar con los socialistas», afirman en Esquerra. Sería el fin de la alianza secesionista sellada en 2012.

El PSC, al rechace

El PSC y los comunes ven una posibilidad de que el independentismo se quiebre por lo que piden a los republicanos que levanten el veto al PSC suscrito en campaña. Salvador Illa asegura que el tripartito tendría que liderarlo él, pero no hay que olvidar que el Gobierno central sigue necesitando a ERC para la gobernabilidad española. Y Pedro Sánchez ha entrado esta semana por primera vez en escena, proponiendo a Esquerra un ejecutivo de izquierdas.