Esquerra mantiene el veto a los presupuestos de Sánchez El diputado ERC, Gabriel Rufián. / EFE Los republicanos ni siquiera son partidarios de permitir su tramitación, mientras el PDeCAT está dividido al respecto CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 3 enero 2019, 13:13

Doble negativa: no a los Presupuestos y no también a su tramitación. Esquerra mantiene el veto absoluto a las cuentas del Gobierno, porque considera que sigue sin poner sobre la mesa una propuesta para resolver la cuestión catalana y continúa sin moverse en relación a los presos secesionistas.

Días después de la reunión en Barcelona entre Pedro Sánchez y Quim Torra y cuando está cerca la votación sobre la tramitación de las cuentas, ERC ha afirmado este jueves que se mantiene en el «no a todo», según ha expresado el líder del partido en el Parlamento catalán, Sergi Sabrià, en Europa Press. «Que se muevan», ha instado el dirigente socialista a los republicanos. «Pero no hay movimiento. Por lo tanto, sin movimiento la respuesta sigue siendo no», ha rematado.

«No hay partidas presupuestarias para vender la dignidad de nuestros compañeros. Para que haya un diálogo debe existir un diálogo. El Gobierno no nos ha llamado. Da la impresión de que Pedro Sánchez no quiere aprobar estos presupuestos», ha expresado en la misma línea Gabriel Rufián en Telecinco.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha replicado en la agencia EFE a los independentistas que si quieren el apoyo de los socialistas catalanes a las cuentas de la Generalitat, primero tienen que respaldar los Presupuestos del Estado. En cualquier caso, JxCat y ERC cuentan con poder sacar adelante sus cuentas con el aval de los comunes y por tanto los socialistas no son decisivos, como sí lo son ERC y el PDeCAT en el Congreso.

En este asunto, la posición de Esquerra, con nueve diputados en Madrid, es firme y es el sentir mayoritario de todo el partido. No ocurre lo mismo en el PDeCAT, que tiene ocho diputados. La formación nacionalista está dividida y está fragmentación se hace pública en los asuntos de calado. Pasa en el debate sobre cómo integrarse en la Crida, el partido que impulsan Torra y Puigdemont, y también tiene que ver con los presupuestos.

La semana pasada, el diputado en el Congreso Ferran Bel, abrió la puerta a no bloquear las cuentas del PSOE para permitir su tramitación y dar más tiempo a la negociación entre los independentistas y el Gobierno central. Sin embargo, a las pocas horas, su compañera de bancada, Míriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT y fiel a Carles Puigdemont, le desautorizó y afirmó que el partido en su último consejo nacional ya decidió votar «no» a la tramitación de los Presupuestos del Gobierno, extremo que el propio Bel negó posteriormente. La pugna entre Bel y Nogueras no es más que prueba del debate a cara de perro que se libra en la formación soberanista entre los posibilistas y los que, como Puigdemont, no quieren que se abra ninguna ventana de diálogo entre Madrid y Barcelona.