¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos. El Correo

El eurodiputado Javier Zarzalejos denuncia ante Bruselas los ataques a la sede del PP en Bilbao

En su carta asegura que estas amenazas suponen «un patrón de hostilidad ideológica para deslegitimar la presencia de partidos constitucionales en Euskadi»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:42

El eurodiputado del Partido Popular (PP) Javier Zarzalejos ha denunciado este viernes ante la Comisión Europea el ataque a la sede de su partido en ... Bilbao a manos de Ernai -las juventudes de Sortu-. En una carta dirigida a la vicepresidenta y comisaria de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen; al comisario de Justicia, Michael McGrath; y al comisario de Interior, Magnus Brunner, el político vasco destaca que estos actos vandálicos y amenazas «forman parte de un patrón de hostilidad ideológica que busca deslegitimar la presencia de partidos constitucionales en Euskadi.

