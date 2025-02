Villarejo dice ahora que hablaba con Rajoy de 'Kitchen' sin aportar pruebas

Miguel Ángel Alfonso Madrid Jueves, 27 de mayo 2021, 12:34 | Actualizado 22:38h. Comenta Compartir

El excomisario José Manuel Villarejo asegura ahora que se mensajeaba desde un teléfono con el expresidente Mariano Rajoy para mantenerle informado sobre la evolución de la llamada 'operación Kitchen', la trama basada en el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas y que se investiga a través de una comisión en el Congreso. «El propio Rajoy contactaba conmigo. Había un teléfono de contacto donde en ocasiones, por mensajes, me preguntaba cosas», declaró este jueves ante los diputados que componen el órgano, aunque sin aportar ninguna prueba y contradiciendo la versión que había mantenido hasta la fecha.

La presencia del policía jubilado en la Cámara baja generó una gran controversia en enero, cuando los distintos grupos intentaban pactar la lista de comparecientes. El PSOEtrató evitar que se presentara frente a la comisión, aunque acabó cediendo una semana después ante la presión de sus socios parlamentarios.

Este jueves Villarejo insinuó que «el caso 'Gürtel' fue una operación» política por la que rindió cuentas al Ministerio del Interior dirigido en su día por el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, «fundamentalmente a Antonio Camacho», por entonces secretario de Estado de Seguridad.El comisario también afirmó que se reunió se reunió con Carmen Calvo y que «está grabado». Aunque, de nuevo, evitó dar más detalles

Desde Podemos, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, quiso pedirle explicaciones por el llamado Informe PISA, que intentó tumbar a los morados cuando estos estaban en pleno auge. Villarejo explicó que el PP le «boicoteó» los trabajos que realizó porque pensaba que potenciar el partido que lideraba Pablo Iglesias haría «daño» al PSOE.

Varios grupos temían que el excomisario embarrara el tema principal de la investigación, pero este se acogió a su derecho a no declarar en algunos puntos declarados por la Justicia como secretos. «Si soy un mentiroso, ¿por qué todo es secreto? Si soy un Torrente de la vida, ¿por qué todo está encriptado y no consiguen desencriptarlo? He trabajado para 10 ministros del Interior», afirmó cuando el diputado de ERC Gabriel Rufián puso en duda la veracidad de sus alegaciones.

En cambio se explayó con otros asuntos, como cuando aseguró que intentaron «eliminarle» en prisión con el uso de «una sustancia» nociva. «¿Sabe lo que me dijo el médico forense: Ha sido un medicamento que te ha sentado mal», sentenció. O que «adelantó dinero» para costear la conocida como 'Operación Cataluña' para colaboradores y viajes que nunca le devolvieron. Villarejo defendió dicha investigación para determinar el «embrión» de la estructura que promovía la independencia y que definió como «ataque a la unidad nacional».