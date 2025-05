La exmiss supuestamente enchufada por Ábalos da plantón al Supremo y el juez ordena localizarla

Claudia Montes, la exmiss Asturias 'amiga' de José Luis Ábalos, dio hoy plantón al Supremo, donde estaba citada como testigo a las 10.00 horas ... de la mañana para responder de las acusaciones de la Guardia Civil de que también ella había sido enchufada por el exministro en una empresa pública, en este caso, Logirail, una filiar de Renfe, entre diciembre de 2019 y febrero de 2022.

Según fuentes jurídicas, la Policía intentó notificar su citación ante Leopoldo Puente, instructor del denominado ‘caso Koldo-Ábalos’ en el alto tribunal, en el domicilio que aparecía en su documentación oficial, sin embargo ya no vivía en esa casa de la que había sido desahuciada. Los agentes tampoco lograron contactar con la testigo en el teléfono que aparece en las bases oficiales. Tras este plantón, el magistrado dio este mismo martes órdenes a las fuerzas de seguridad de localizar cuanto antes a Montes para forzarla a comparecer ante el Supremo.

Montes, conocida por haberse alzado en 2017 con el título de miss Asturias de más de 35 años, estaba llamada a declarar por su contratación como auxiliar administrativa de Logirail, el mismo puesto que tuvo Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, después de que fuera colocada allí por Koldo García, asesor de Ábalos, utilizando para ello un currículum falso.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en sus informes que la mujer «podría haber sido contratada irregularmente» en Logirail por la «influencia» de Ábalos y «con la relevante colaboración» de García.

Entre los mensajes intervenidos al asesor figura uno que Ábalos envió a Koldo el 8 de octubre de 2019: «¿A la de Gijón (por Claudia Montes) no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?». «Lo arreglo», respondió García, quien actuó «como transmisor con el fin de que dicha contratación no solo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada, no se rescindiera».

La UCO sostiene que Montes envió su currículo a Koldo, quien lo hizo llegar a Isaías Taboas, entonces presidente de Renfe, «puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón». Montes tampoco fue a la oficina y en febrero de 2022 avisó a García de que la habían despedido.