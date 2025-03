La extraña confluencia de actuaciones judiciales y policiales que mantiene en jaque a Marlaska

Las «actuaciones no urgentes»_que irritaron al ministro

El auto en el que la juez Carmen Rodríguez-Medel ordenaba la investigación incluía una apostilla: «Estas actuaciones de investigación se consideran no urgentes a la vista del estado de alarma y la situación excepcional que vivimos en España en estos momentos, incluyendo la suspensión de plazos procesales, por lo que quedan facultados el médico forense y los agentes de Policía Judicial para demorar en el tiempo la presentación del informe y del atestado respectivamente hasta que el estado de alarma cese y tengan disponibilidad suficiente para reanudar labores de investigación ordinarias».

Pérez de los Cobos sí que informó a sus superiores de que le habían encargado una investigación sobre Franco, pero que no corría prisa. Y en el Ministerio del Interior entendieron (o quisieron entender) que había tiempo de sobra hasta el final del estado de alarma. Pero no fue así. El coronel no quiso esperar y el 21 de mayo, sin previo aviso, presentó al juzgado un vastísimo informe de 83 páginas que sirvió a la juez el 25 de mayo para imputar a Franco sin que el Gobierno ya tuviera ninguna capacidad de reacción.

El resto ya es historia conocida: Interior cesó el 24 de mayo a Pérez de los Cobos por negarse a «informar» sobre el dosier que acababa de presentar esa semana a la juez y del que se había enterado por la prensa, tal y como esta semana han desvelado los documentos internos del Ministerio de Interior, que desmienten las diferentes versiones de Grande-Marlaska de la destitución, que hablaban de pérdida de confianza por la filtración de ese informe. Y este miércoles Franco declara como imputado ante Rodríguez-Medel.