Londres se disculpa por tachar de desproporcionada la euroorden contra Clara Ponsatí La NCA pide ahora información adicional y afirma que la petición española no es desproporcionada

Iñigo Gurruchaga Londres Jueves, 7 de noviembre 2019, 11:22 | Actualizado 14:27h. Comenta Compartir

La Agencia Nacional del Delito (NCA) ha pedido disculpas al Ministerio de Interior por haberle informado en la mañana del miércoles de que la demanda de extradición por el Tribunbal Supremo de la exconsejera de Educación del Gobierno de Cataluña, Clara Ponsatí, es desproporcionada y ha pedido al tribunal español que le envíe más información sobre los hechos que se le achacan para justificar el delito de sedición.

Ponsatí reside en Escocia, donde es profesora de Economía en la Universidad de St. Andrews, e iba a ser detenida formalmente este jueves, mediante su comparecencia en una comisaría, para proceder posteriormente a la presentación de cargos en un juzgado de primera instancia de Edimburgo, como inicio del procedimiento de la Orden Europea de Detención y Entrega cursada por el Supremo.

El sorprendente cambio de opinión se produjo en doce horas, en una jornada en la que la directora de la NCA británica, Lynne Owens, se encontraba precisamente en España, invitada a una conferencia internacional sobre igualdad de género en las fuerzas de seguridad, celebrada en Toledo. Owens expresó a media tarde en su cuenta de Twitter el honor que había sentido por haber sido presentada al rey Felipe VI.

En su primera notificación, el departamento de la NCA responsable de certificar las órdenes europeas de extradición que recibe Reino Unido, como paso previo a su envío a la Fiscalía y a los tribunales, informó al Ministerio de Interior de que la demanda de los jueces españoles era 'desproporcionada' y pedía información adicional, abriendo la posibilidad de una revisión de su opinión.

La desproporción y rechazo de una euro-orden puede basarse, según la ley británica, en que se crea incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos o en la evaluación de las penas que corresponderían a los delitos que constan en la orden si se hubiesen cometido en Reino Unido llevando.

Advertencia a Sánchez

A las nueve y media de la noche, hora española, la NCA envió un segundo documento a sus colegas de Interior en el que les pedía disculpas por el «error de comunicación» en el mensaje que habían enviado en la mañana. La orden europea no es desproporcionada, decía el nuevo mensaje, pero se necesita más información sobre el delito del que se acusa a Ponsatí, el momento y lugar en el que se cometió y su vinculación personal con los hechos.

La NCA es una «agencia gubernamental no ministerial», según la nomenclatura británica. Es un ente del Gobierno pero no está sometido a la supervisión de un ministro del Gabinete. Su directora es una policía con la larga experiencia. Su conducta sorprende porque primero emite un mensaje de desproporción cuando le falta información más tarde calificada como esencial y después afirma que no es desproporcionada antes de recibir esa información esencial.

El abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, ha descrito la demanda española de extradición como 'inconexa'. Según él, solo dos de sus 59 páginas se refieren a la acusada, cuya participación en un supuesto delito de sedición no se describe. Ha afirmado también que está dispuesto a exigir que comparezcan en el procedimiento políticos españoles, como el presidente, Pedro Sánchez, por sus declaraciones sobre el papel del Gobierno en los procedimientos judiciales de las demandas de extradición.