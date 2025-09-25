El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Felipe VI, durante su intervención en la ONU. EP

La extrema derecha critica el discurso del Rey en la ONU

Hermann Tertsch y Juan Carlos Girauta, de Vox, y Alvise creen que Felipe VI defendió la política internacional de Sánchez

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:15

Dirigentes de la extrema derecha criticaron este jueves abiertamente el discurso del Rey en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. El eurodiputado de ... Vox Hermann Tertsch calificó el mensaje como «panfleto socialista globalista» que «le ha colocado el felón Sánchez dentro de su programa de destrucción de la Corona».

