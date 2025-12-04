Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo Feijóo y Guardiola participan este jueves en un mitin en Don Benito y tras el encuentro copero iniciarán la campaña electoral con la pega de carteles

Jueves, 4 de diciembre 2025

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, participan este jueves, 4 de diciembre, en una comida-mitin en la localidad pacense de Don Benito, y posteriormente protagonizarán la pegada de carteles de inicio de la campaña electoral, Feijóo en Almendralejo y Guardiola en Mérida.

Así, está previsto que a las 13.15 horas, Núñez Feijóo atienda a los medios de comunicación en la avenida Constitución, 44 de Don Benito.

Posteriormente, a partir de las 14.30 horas, Feijóo y Guardiola intervendrán en una comida-mitin con afiliados y simpatizantes, en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, en el que también participará la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Medina.

La agenda de la jornada del jueves continuará a las 21 horas en la localidad pacense de Almendralejo, donde Feijóo y Guardiola asistirán al partido de fútbol de la Copa del Rey, Extremadura-Sevilla, en el Estadio Francisco de la Hera.

Finalmente, una vez que termine el encuentro, Feijóo participará en Almendralejo en la pegada tradicional de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura. Por su parte, Guardiola se trasladará a Mérida para realizar la pegada de carteles en la capital extremeña.

Por otro lado, el presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, participan en Badajoz en la pegada tradicional de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral.