El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día un regalo en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO: hoy, todas las canciones de Navidad
Feijóo y María Guardiola en un acto en Lobón celebrado a mediados del pasado mes de noviembre. EFE

Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo

Feijóo y Guardiola participan este jueves en un mitin en Don Benito y tras el encuentro copero iniciarán la campaña electoral con la pega de carteles

R. H.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:09

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, participan este jueves, 4 de diciembre, en una comida-mitin en la localidad pacense de Don Benito, y posteriormente protagonizarán la pegada de carteles de inicio de la campaña electoral, Feijóo en Almendralejo y Guardiola en Mérida.

Así, está previsto que a las 13.15 horas, Núñez Feijóo atienda a los medios de comunicación en la avenida Constitución, 44 de Don Benito.

Posteriormente, a partir de las 14.30 horas, Feijóo y Guardiola intervendrán en una comida-mitin con afiliados y simpatizantes, en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, en el que también participará la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Medina.

La agenda de la jornada del jueves continuará a las 21 horas en la localidad pacense de Almendralejo, donde Feijóo y Guardiola asistirán al partido de fútbol de la Copa del Rey, Extremadura-Sevilla, en el Estadio Francisco de la Hera.

Finalmente, una vez que termine el encuentro, Feijóo participará en Almendralejo en la pegada tradicional de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura. Por su parte, Guardiola se trasladará a Mérida para realizar la pegada de carteles en la capital extremeña.

Por otro lado, el presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, participan en Badajoz en la pegada tradicional de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  2. 2 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la A-8 en Gijón
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  5. 5 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  6. 6 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla
  7. 7 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  8. 8 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  9. 9 La Copa revive al Sporting de Gijón
  10. 10 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo

Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo