El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, durante un acto del PP este sábado en Burgos. EP

Feijóo lanza redes hacia Junts mientras remarca su distancia con el PNV

El PP no solo descarta reconstruir puentes sino que sopesa citar a Aitor Esteban a la comisión del 'caso Koldo', al tiempo que su líder corteja al empresariado catalán

María Eugenia Alonso
Lourdes Pérez

María Eugenia Alonso y Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Estaba todo bastante roto, después de que el PNV contribuyera decisivamente para que la moción de censura de Pedro Sánchez desalojara a Mariano Rajoy de ... La Moncloa, pero el divorcio se consumó hace dos años. Alberto Núñez Feijóo se quedó a cuatro escaños –los peneuvistas tienen cinco– de sacar adelante su fallida investidura y pasó factura al partido entonces pilotado por Andoni Ortuzar con una réplica en la tribuna en la que les respondió a la par que a Bildu; un desdén que los ahora dirigidos por Aitor Esteban, oponente del líder del PP en aquella sesión, no han olvidado. Eran los tiempos en los que Feijóo acompañó su frustrado intento de alcanzar el Gobierno con una cadena de convocatorias en las calles contra la ley de amnistía para Carles Puigdemont y el resto de líderes del 'procés' sobre la que se cimentó la investidura de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  4. 4 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  5. 5 Más de 3.000 médicos para 717 plazas fijas en la sanidad pública asturiana: «Esta es una oposición muy potente»
  6. 6 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  7. 7

    «Mi hijo lleva meses sin dormir y necesita que le hagan pruebas»
  8. 8 Bustamante lo da todo en su concierto en el Gijón Arena
  9. 9

    Sergio Helguera, pastelero de Gijón: «Estoy centrado en la reapertura, pero me veo en el futuro en un concurso nacional»
  10. 10

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo lanza redes hacia Junts mientras remarca su distancia con el PNV

Feijóo lanza redes hacia Junts mientras remarca su distancia con el PNV