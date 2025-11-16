El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Feijóo, el pasado miércoles en el Congreso. EFE

Feijóo opta por una transición práctica a Mazón y se reserva a la alcaldesa valenciana

La elección ahora de Pérez Llorca como presidente interino deja al líder del PP con las manos libres para elegir al futuro cartel electoral

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Cuando Carlos Mazón telefoneó a Alberto Núñez Feijóo un día después del funeral de Estado por las víctimas de la dana, roto emocionalmente, le dijo ... que ya tenía la decisión tomada. Que quería dimitir, porque no podía más, como él mismo contó en su comparecencia el 3 de noviembre para anunciar la renuncia. En esa conversación, el político alicantino puso también a disposición del líder nacional del PP sus responsabilidades orgánicas como presidente del partido en la Comunidad Valenciana. Pero Génova ha aparcado este asunto a la espera de ver cómo se resuelve primero su relevo al frente de la Generalitat que pende de Vox. Cerrar un capítulo antes de abrir otro que se antoja complicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  5. 5 Alerta alimentaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso Cabrales
  6. 6 Cinco incendios en la zona centro y oriente mantienen a Asturias en fase de alerta
  7. 7 Cinco incendios en la zona centro y oriente mantienen a Asturias en fase de alerta
  8. 8 Los médicos mantienen su lucha en Asturias: «No podemos seguir con guardias obligatorias de 24 horas y jornadas sin límite»
  9. 9 Una persona resulta herida al incendiarse una cuadra en Cangas de Onís
  10. 10 Aumentan las conductas de riesgo vinculadas a la salud mental en los centros educativos asturianos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo opta por una transición práctica a Mazón y se reserva a la alcaldesa valenciana

Feijóo opta por una transición práctica a Mazón y se reserva a la alcaldesa valenciana