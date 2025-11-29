Feijóo: «Al que esté en política para enriquecerse lo echaremos»

En la víspera de la concentración en Madrid contra el Gobierno, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado contraponer la corrupción de Pedro ... Sánchez frente a la limpieza de un futuro Ejecutivo encabezado por él mismo con un aviso a los representantes públicos del PP. Una semana después de la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y varios de sus colaboradores, por el cobro de supuestas comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia, Feijóo se ha mostrado muy duro contra la corrupción pasada y presente del PP y ha exigido a todos los miembros del partido una limpieza absoluta en el ejercicio de sus cargos. «Hemos cometido errores y hemos pagado por ellos, pero en esta nueva etapa yo me hago responsable del partido más decente de España. A la política no se viene a enriquecerse, y el que aquí no esté de acuerdo, que se vaya del partido o lo echaremos», ha proclamado.

Feijóo pretende que ninguna denuncia contra el PP sea utilizada como respuesta a su principal argumento frente al Gobierno, la corrupción. El líder popular busca seguir desgastando a Pedro Sánchez y este sábado ha vuelto a situar al presidente en el centro de la trama que ha llevado a la cárcel a los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán y al exasesor Koldo García. «El sanchismo se construyó en un coche. El conductor era Koldo, el portavoz era Ábalos, el negociador, que incluso lo hizo con Otegi, era Cerdán, y el número uno era Sánchez. Tres de esos cuatro ya han estado en prisión y no es posible que quien ve a todo su equipo en la cárcel no tenga ninguna responsabilidad», ha asegurado Feijóo durante en el II Foro Grandes Ciudades, un acto del PP que ha reunido en Burgos a los alcaldes de la formación.

«En las películas de mafiosos, la banda entera cae cuando los miembros comienzan a delatarse unos a otros, como está ocurriendo ahora», ha ironizado Feijóo, que ha acusado a Sánchez de tener «los ojos puestos en Soto del Real y no en los pueblos de España» y de «atacar a los jueces y a los medios» que han denunciado la corrupción del Gobierno. «Todo alrededor de Sánchez es corrupción: institucional, con el fiscal general del Estado, en su partido y en su familia», ha insistido.

En su intervención, el líder popular ha hecho un llamamiento «a todos los españoles que estén hartos, hayan votado a quien hayan votado», para que acudan a la manifestación de este domingo en Madrid y digan «basta». «El Gobierno sale a la calle contra los jueces, nosotros lo hacemos contra los corruptos y a favor de la independencia judicial. Tenemos que estar todos juntos sin más siglas que la limpieza y sin más logos que la honradez. España tiene derecho a un Gobierno decente», ha afirmado Feijóo.

También ha apelado a los socios de Sánchez, y en concreto, a los nacionalistas catalanes y vascos, a los que ha tildado de «cómplices de la corrupción», para que recapaciten sobre su apoyo al presidente del Gobierno. En cualquier caso, ha insistido en que por el momento no presentará una moción de censura y ha reclamado de nuevo la convocatoria de elecciones anticipadas para que «los ciudadanos tengan voz». «Quiero ser presidente por las urnas», ha subrayado.